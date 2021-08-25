Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210825/erdogan-ahlat-mezar-taslari-adeta-milletimize-ait-bir-tapu-senedi-hukmundedir-1048327548.html
Erdoğan: Bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük
Erdoğan: Bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T15:44+0300
2021-08-25T16:13+0300
recep tayyip erdoğan
politika
türkiye
cumhurbaşkanlığı
malazgirt
malazgirt zaferi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045090308_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4bfc7248e8f80148d13333a36385c7db.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kapsamında açıklamalarda bulundu.Sözlerinin başında "Anadolu'nun Orhun Abideleri diyebileceğimiz Ahlat Mezar Taşları, bugün adeta milletimize ait bir tapu senedi hükmündedir" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:"Gerçi bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka toplumlara, medeniyetlere yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz. Hamdolsun namuslu tarihçilerimiz ve milletimizin sağlam hafıza kayıtları sayesinde biz burasının ne olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz."Birçok bilim adamı, mimar ve sanatkarın bu şehirde yetiştiğini belirten Erdoğan, "Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu'ya İslam mührünün vurulmasında büyük rol oynamıştır. Burada yapılan etkinlikle hem ecdadı yad ediyor, hem de bu toprakları ilelebet vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya tekrar tekrar haykırıyoruz" diye konuştu.'Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik'Erdoğan, "Biz 2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz. Sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarıyla Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.İnsanların hayatlarında çok uzun gibi görünen 30 yıllık, 50 yıllık dönemlerin milletler ve devletlerin tarihlerinde oldukça kısa süreler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu kısa süreleri hakkıyla değerlendirdiğimizde devletimizin ve milletimizin önüne ışık yaktığımızı unutmamalıyız" dedi.'Ülkemizi hep ileriye taşıdık'Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:"Hamdolsun milletimizle 19 yıldır aynı istikamete baktığımız, aynı hedeflerin peşinden gittiğimiz için ülkemizi hep ileriye taşıdık. Küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin bu gücünün önemini çok daha iyi görüyoruz. Dün kendi sınırları içinde varlık - yokluk mücadelesi veren bir ülkede, bugün bölgesinde ve dünyada kritik her meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük.'Gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir'Gençlerimizle birlikte kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz güvenin, istikrarın, refahın, adaletin, vicdanın, ahlakın sembolü olan geleceğe çok az kaldı. Ülkemize yönelik saldırıların giderek biçim değiştirmesinin, özellikle de gençlerimizi hedef almasındaki sebep işte budur. Geçmişte kimi zaman 'sağcı', 'solcu' diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir. Gelmeyecektir.Malazgirt ve Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz programlar Okçular Vakfımızın ve sizler sayesinde bugünkü canlılığına kavuşmuştur. Her yıl daha bir coşkuyla, daha geniş katılımla zenginleştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Artık yurtdışından misafirlerimizin de eşlik ettiği programlarımızın genişlemesi için bakanlıklarımız çok önemli altyapı yatırımlarını yapmışlardır.Geçtiğimiz yıl Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık. Bugün de millet bahçesinin açılışını yapıyoruz. İlçemizde yapımı tamamlanan otogarın açılışını gerçekleştiriyoruz.'En küçük eksik bırakmayacağız'Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin gücünün önemini görüyoruz. Dün kendi sınırları içinde varlık mücadelesi veren ülkeden, bugün dünyada her kritik meselede söz sahibi ülkeye dönüştük. Kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz güvenin, refahın, adaletin, ahlakın sembolü olan geleceğe çok az kaldı.Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesi ve gençlerimizi hedef almasının gerisindeki sebep budur. Sağcı solcu diyerek, Alevi Sünni diyerek, ilerici gerici diyerek, Türk Kürt diyerek birbirine düşürülmek istenen gençlerimiz oyuna gelmeyecektir. En son PKK ve FETÖ hadiseleri bize gençlerimizin milli ve manevi değerlerle teçhizi, teknoloji ile donatılması konusunda en küçük eksik bırakmamamız gerektiğini gösteriyor.'Mücadelemizi sürdüreceğiz'İlhamını kendi medeniyetimizden alan iyi, güzel, doğru ne varsa hepsini milletimizin emrine sunmak için daha çok çalışacağız. Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden medet umanların aksine biz 84 milyonun her birine layık olduğu eserleri kazandırmak için harekete geçiyoruz.Doğu Karadeniz'de yapılanları gördünüz, Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yapılanları gördünüz. Antalya'da, Muğla'da attığımız adımları gördünüz. Kaybedecek tek bir günümüzün, tek bir saatimizin, tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, mücadele bayrağını yukarılara taşıyarak, mücadelemize devam edeceğiz."
malazgirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045090308_114:0:762:486_1920x0_80_0_0_6406f497c7826939065d0d4e44c43cfe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, türkiye, cumhurbaşkanlığı, malazgirt, malazgirt zaferi

Erdoğan: Bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük

15:44 25.08.2021 (güncellendi: 16:13 25.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük" ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kapsamında açıklamalarda bulundu.
Sözlerinin başında "Anadolu'nun Orhun Abideleri diyebileceğimiz Ahlat Mezar Taşları, bugün adeta milletimize ait bir tapu senedi hükmündedir" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gerçi bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka toplumlara, medeniyetlere yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz. Hamdolsun namuslu tarihçilerimiz ve milletimizin sağlam hafıza kayıtları sayesinde biz burasının ne olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz."
Birçok bilim adamı, mimar ve sanatkarın bu şehirde yetiştiğini belirten Erdoğan, "Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu'ya İslam mührünün vurulmasında büyük rol oynamıştır. Burada yapılan etkinlikle hem ecdadı yad ediyor, hem de bu toprakları ilelebet vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya tekrar tekrar haykırıyoruz" diye konuştu.

'Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik'

Erdoğan, "Biz 2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz. Sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarıyla Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.
İnsanların hayatlarında çok uzun gibi görünen 30 yıllık, 50 yıllık dönemlerin milletler ve devletlerin tarihlerinde oldukça kısa süreler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu kısa süreleri hakkıyla değerlendirdiğimizde devletimizin ve milletimizin önüne ışık yaktığımızı unutmamalıyız" dedi.

'Ülkemizi hep ileriye taşıdık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Hamdolsun milletimizle 19 yıldır aynı istikamete baktığımız, aynı hedeflerin peşinden gittiğimiz için ülkemizi hep ileriye taşıdık. Küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin bu gücünün önemini çok daha iyi görüyoruz. Dün kendi sınırları içinde varlık - yokluk mücadelesi veren bir ülkede, bugün bölgesinde ve dünyada kritik her meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük.

'Gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir'

Gençlerimizle birlikte kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz güvenin, istikrarın, refahın, adaletin, vicdanın, ahlakın sembolü olan geleceğe çok az kaldı. Ülkemize yönelik saldırıların giderek biçim değiştirmesinin, özellikle de gençlerimizi hedef almasındaki sebep işte budur. Geçmişte kimi zaman 'sağcı', 'solcu' diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir. Gelmeyecektir.
Malazgirt ve Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz programlar Okçular Vakfımızın ve sizler sayesinde bugünkü canlılığına kavuşmuştur. Her yıl daha bir coşkuyla, daha geniş katılımla zenginleştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Artık yurtdışından misafirlerimizin de eşlik ettiği programlarımızın genişlemesi için bakanlıklarımız çok önemli altyapı yatırımlarını yapmışlardır.
Geçtiğimiz yıl Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık. Bugün de millet bahçesinin açılışını yapıyoruz. İlçemizde yapımı tamamlanan otogarın açılışını gerçekleştiriyoruz.

'En küçük eksik bırakmayacağız'

Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin gücünün önemini görüyoruz. Dün kendi sınırları içinde varlık mücadelesi veren ülkeden, bugün dünyada her kritik meselede söz sahibi ülkeye dönüştük. Kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz güvenin, refahın, adaletin, ahlakın sembolü olan geleceğe çok az kaldı.
Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesi ve gençlerimizi hedef almasının gerisindeki sebep budur. Sağcı solcu diyerek, Alevi Sünni diyerek, ilerici gerici diyerek, Türk Kürt diyerek birbirine düşürülmek istenen gençlerimiz oyuna gelmeyecektir. En son PKK ve FETÖ hadiseleri bize gençlerimizin milli ve manevi değerlerle teçhizi, teknoloji ile donatılması konusunda en küçük eksik bırakmamamız gerektiğini gösteriyor.

'Mücadelemizi sürdüreceğiz'

İlhamını kendi medeniyetimizden alan iyi, güzel, doğru ne varsa hepsini milletimizin emrine sunmak için daha çok çalışacağız. Kendi ülkelerinin ve milletinin felaketinden medet umanların aksine biz 84 milyonun her birine layık olduğu eserleri kazandırmak için harekete geçiyoruz.
Doğu Karadeniz'de yapılanları gördünüz, Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yapılanları gördünüz. Antalya'da, Muğla'da attığımız adımları gördünüz. Kaybedecek tek bir günümüzün, tek bir saatimizin, tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, mücadele bayrağını yukarılara taşıyarak, mücadelemize devam edeceğiz."
739002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:00‘Rosoboronexport, ARMY-2021 forumunda 2 milyar avro tutarında sözleşme imzaladı’
16:49Hindistan'da yemek hazırlarken kullandığı kupaya işeyen satıcı tutuklandı
16:46Mourinho: Trabzonspor'un ilk maçtaki golü ofsayttı
16:45Kontrolden çıkan otomobil, benzinlikteki ATM'ye çarptı
16:41Rusya: Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabiliriz
16:34Serena Williams, ABD Açık'tan çekildi
16:27OnlyFans müstehcen içerikleri yasaklama kararından geri adım attı
16:24Kaçak Afgan liderinin kardeşi: Pakistan'ın Taliban'a sözünü geçirecek kadar çok parası yok
16:21Çilingiri beklemedi, 3. kattan düşüp öldü
16:14AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti
16:12Putin ve Şi, Afganistan'daki tehditlerle mücadeleye yönelik çabaları artırma konusuna anlaştı
16:06FSB: Rusya’nın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 31 terörist yakalandı
16:04Tacikistan: Afganistan’da kapsayıcı olmayan hiçbir hükümeti tanımayacağız
15:58Manisa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
15:57Birlikte ava gittiği arkadaşını domuz sanıp vurdu
15:53Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı
15:47Rusya, bin Afganın ülkeye girmelerine izin verecek
15:46Keçilere zehirli incir bırakıldı: ‘3. kez başımıza geldi, neden yaptıklarını bilmiyoruz’
15:44Erdoğan: Bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük
15:40Erdoğan: Başlattığımız her demokrasi atağını kesmeye çalıştılar