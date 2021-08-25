https://tr.sputniknews.com/20210825/fatih-terim-her-gecen-gunun-galatasarayin-lehine-isleyecegini-dusunuyorum-1048338519.html

Fatih Terim: Her geçen günün Galatasaray'ın lehine işleyeceğini düşünüyorum

Fatih Terim: Her geçen günün Galatasaray'ın lehine işleyeceğini düşünüyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zamanla takımın performansının artacağına işaret ederek, "Neredeyse her geçen maç bir yeni futbolcuyla oynuyoruz. Her... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T22:00+0300

2021-08-25T22:00+0300

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yaşam

galatasaray

fatih terim

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı çok önemsediklerini söyledi.Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Danimarka temsilcisi Randers takımıyla yapılacak maçtan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Süper Lig'de oynattığı bazı futbolcularından kurallar gereği UEFA Avrupa Ligi'nde yararlanamamalarının sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Terim, "Şu andaki tek sıkıntımız, ligde oynadığımız kadro ile Avrupa'da oynayamamamız. Yarınki maç bizim için gruplara kalma maçı. Çok önemsiyoruz." diye konuştu.Karşılaşmanın Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alınma nedenlerinin daha baskılı oynamak olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Burada seyircimize çok ihtiyacımız var. Kasımpaşa'ya almamızın sebebi de o. Yoksa başka nedeni yok. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı en iyi bilenlerden biriyim. Rüzgarı, karı, fırtınayı orada yaşadım. Zemin müsait ama taraftar sahaya çok uzak. Bütün mesafeler çok uzak. Baskı kuramayacağınız bir ortam var. Bu yüzden Kasımpaşa'yı seçtik. Yarın, inşallah gruplara kalmayı hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Bunu yapacağımıza da inanıyoruz. Sonrasında da nereye gideceğimize bakacağız." ifadelerini kullandı.Fatih Terim, her geçen gün biraz daha iyi oynadıklarını vurgulayarak, "Son maçta gol geç gelince zorlandığımız, iyi oynamadığımız gibi bir algı oldu. İstatistiklere bakınca Galatasaray maç içinde hem hücumda hem de defansta önemli iyi işler yapmış. Zaman zaman da çok önemli varyasyonlar yaparak pozisyonlar bulduk. Daha iyi oynayacağımızdan da eminim. Neredeyse her geçen maç bir yeni futbolcuyla oynuyoruz. Her geçen günün Galatasaray'ın lehine işleyeceğini düşünüyorum." dedi.Yoğun fikstüre değinen tecrübeli teknik direktör, "Bizim en büyük sıkıntımız 3. gün maç oynamak. Perşembe-pazar oynuyoruz. Bu hiç kolay değil. Tek korkum yorgunluk. Kendimize göre olması gereken kadroyla çıkacağız. İlk maçtaki kadroya yakın bir kadroyla mücadele edeceğiz ancak buradaki maç deplasmandaki gibi olmayacak. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Rakibimizin bu sezon hiç yenilmemelerine ve az gol yemelerine saygı duyuyoruz ama biz de buralarda tecrübeli ve ne yapacağını bilen bir takımız." şeklinde görüş belirtti.'Transfer politikasına devam etmek istiyoruz'Fatih Terim, genç, yetenekli ve gelişime açık oyuncuları transfer etmeye devam edeceklerini söyledi.Hem yarışmacı hem de ileride ciddi bonservis bedeli elde edecekleri bir takım kurmaya çalıştıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Transfer politikasına devam etmek istiyoruz. Yüksek gibi görünen transfer bedellerinin kabul edilebilir bir maaş skalasıyla dengeleyerek gittiğimizi düşünüyorum. Hem yarışmacı bir takım hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz. İleride bu yatırımların da Galatasaray'a önemli şekilde karlar getirerek döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın genç futbolcular tarafından tercih edilen bir kulüp olduğunu dile getiren Terim, "Burada kendilerini gösterip, hem bizle kazanacakları kupalarla önemli başarılar elde ederken, performanslarıyla majör liglere gidebileceklerini düşünerek bu tercihi yaptıklarına inanıyorum. Böyle bir modele geçmeyi düşündük ve planladık. Dönüşerek, değişerek ve kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.Terim, futbolda ayrılıkların da doğal olduğunu söyleyerek, "Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yollarını ayırabilir veya alabilir. Gelen bazı teklifler var. Burada tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. İki taraf da maddi ve manevi olarak mutlu olursa transfer gerçekleşiyor. Şu anda teklif olup olmadığını bilmiyorum. Varsa da sportif departman ilgileniyor. Muhakkak önemli oyunculardır. İsteyenleri, talep edenler vardır." görüşlerini aktardı.Morutan mutluluğuSarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı transfer ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.22 yaşındaki orta saha oyuncusundan beklentileri olduğunu aktaran Terim, "Kadromuza yetenekli, genç ve değerli bir oyuncu katmanın mutluluğu içindeyiz. Morutan, scout ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği bir oyuncu. Sadece takip etmekle kalmayıp gelişimini de izledik." diye konuştu.Galatasaray'da forma giyen Rumen futbolcuları hatırlatan 67 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:Morutan'ın problem çözen bir özelliği olduğundan bahseden Terim, "Morutan çok yönlü bir oyuncu. Yaratıcı özellikleri var. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta da aktif ve etkili oynayabiliyor. Biz kendisinden birçok pozisyonda yararlanabiliriz. Herkesin her yerde oynadığı futbol dünyasında onun da yetenekleriyle her yerde oynayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.Fatih Terim, takımda henüz hiçbir oyuncuya verilmeyen 10 numaralı formayla ilgili bir sürpriz yapabilecekleri dile getirerek, şunları kaydetti:'Hayaller bittiği zaman burada olmamamız lazım'Galatasaray Teknik Direktörü Terim, her zaman üst seviyeleri hayal eden birisi olduğunu kaydetti.Terim, geçmiş yıllarda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile ilgili hayalinin hatırlatılarak, bu sezon bir hayal kurup kurmadığının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:Fatih Terim, Senegalli santrfor Mbaye Diagne ile Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'den daha istekli performans beklediğini dile getirdi.Galatasaray kariyerinde sıkça eleştirilen ve farklı takımlara kiralık olarak gönderilen Diagne'nin bu sezon başındaki performansının sorulması üzerine Terim, şöyle konuştu:Geçen sezona göre koşu mesafelerinin farklı olduğunun söylemesi üzerine Terim, "Geçen seneyle baya fark var. Onu daha yükseğe çekeceğimizi düşünüyorum. Atletik performansın birçok yönü var. Bunun altında kalanların forma bulmada sıkıntısı olacağı bir gerçek. Ancak sadece mesafe koşusu olarak düşünmüyoruz. Birçok unsuru bir arada düşünmek lazım. Oyuna tempo katmaya çalışıyoruz. Muhakkak bazı sıkıntılarımız olacak ama tempodan fedakarlık yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

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galatasaray, fatih terim