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Gaziantep'te görev yapan polis, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Gaziantep'te görev yapan polis, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 10 gündür corona virüs tedavisi gören 54 yaşındaki polis memuru Arif Kılıç, yaşamını yitirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T06:34+0300
2021-08-25T06:34+0300
2021-08-25T06:33+0300
yaşam
gaziantep
polis
ölüm
koronavirüs
kovid-19
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Gaziantep Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Kılıç, yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kılıç, dün gece hayatını kaybetti. Arif Kılıç’ın cenazesi ilçeye bağlı Zincirli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
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gaziantep, polis, ölüm, koronavirüs, kovid-19
Gaziantep'te görev yapan polis, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 10 gündür corona virüs tedavisi gören 54 yaşındaki polis memuru Arif Kılıç, yaşamını yitirdi.
G
aziantep Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Kılıç, yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalandı.
Düziçi Devlet Hastanesi'nde
tedaviye alınan Kılıç, dün gece hayatını kaybetti. Arif Kılıç’ın cenazesi ilçeye bağlı Zincirli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
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