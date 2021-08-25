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Gaziantep'te görev yapan polis, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Gaziantep'te görev yapan polis, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 10 gündür corona virüs tedavisi gören 54 yaşındaki polis memuru Arif Kılıç, yaşamını yitirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T06:34+0300
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yaşam
gaziantep
polis
ölüm
koronavirüs
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Gaziantep Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Kılıç, yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kılıç, dün gece hayatını kaybetti. Arif Kılıç’ın cenazesi ilçeye bağlı Zincirli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
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gaziantep, polis, ölüm, koronavirüs, kovid-19

Gaziantep'te görev yapan polis, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

06:34 25.08.2021
© DHAGaziantep'te görev yapan polis, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Gaziantep'te görev yapan polis, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© DHA
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 10 gündür corona virüs tedavisi gören 54 yaşındaki polis memuru Arif Kılıç, yaşamını yitirdi.
Gaziantep Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Kılıç, yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalandı.
Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kılıç, dün gece hayatını kaybetti. Arif Kılıç’ın cenazesi ilçeye bağlı Zincirli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
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