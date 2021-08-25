https://tr.sputniknews.com/20210825/japonya-fukusima-nukleer-santralindeki-suyun-tahliyesi-icin-destek-ariyor-1048310732.html

Japonya, Fukuşima nükleer santralindeki suyun tahliyesi için destek arıyor

Japonya, Fukuşima nükleer santralindeki suyun tahliyesi için destek arıyor

Japonya hükümeti, Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış ancak hala radyoaktif olan suyun planlı bir şekilde denize akıtılması konusunda balıkçılar ve ilgili... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T05:36+0300

2021-08-25T05:36+0300

2021-08-25T05:36+0300

dünya

japonya

yoşihide suga

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nükleer atık

balıkçılık

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Japonya hükümeti, Fukuşima nükleer santrali su tahliye planı için destek arıyor.Japonya'da Hükümet, nisanda regülatörler tarafından belirlenen şartlara uygun şekilde arıtılan santral suyunu plan dahilinde Pasifik Okyanusu’na boşaltacağını duyurmuş ancak balıkçılar, bölgede yaşayanlar, Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler söz konusu plana şiddetle karşı çıkmıştı.Kabul edilen tahliye planına göre, hükümet, santral suyunun tahliyesi nedeniyle oluşacak olumsuz söylentilerin balıkçılık sektörüne etkisini hafifletmek için su ürünleri depolamak için bir fon oluşturacak.'Arıtılmış suda balık yetiştirme' planıFukuşima deniz ürünlerinin restoran ve diğer gıda marketlerinde tanıtılması konusunda da yardımcı olma sözü veren hükümet, tahliye suyunun tehlikeli olmadığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla arıtılmış suda balık yetiştirmeyi planlıyor.Nükleer santral suyunun tahliyesi konusundaki diğer detaylara henüz karar verilmediği aktarıldı.Komşu ülkeler tepki göstermiştiJaponya Başbakan Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki suyun denize boşaltılacağını nisanda açıklamıştı.Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD 'anlayışla karşıladığını', Uluslararası Atom Enerjisi Kuumu (UAEK) ise desteklediğini açıklamıştı.Kapasite 2022'de doluyorSantralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210415/cinden-nukleer-atik-su-icilebilir-diyen-japonya-basbakan-yardimcisina-yanit-o-zaman-buyurun-icin-1044277011.html

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japonya, yoşihide suga, fukuşima, su, nükleer atık, balıkçılık