https://tr.sputniknews.com/20210825/japonya-fukusima-nukleer-santralindeki-suyun-tahliyesi-icin-destek-ariyor-1048310732.html
Japonya, Fukuşima nükleer santralindeki suyun tahliyesi için destek arıyor
Japonya, Fukuşima nükleer santralindeki suyun tahliyesi için destek arıyor
Japonya hükümeti, Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış ancak hala radyoaktif olan suyun planlı bir şekilde denize akıtılması konusunda balıkçılar ve ilgili... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T05:36+0300
2021-08-25T05:36+0300
2021-08-25T05:36+0300
dünya
japonya
yoşihide suga
fukuşima
su
nükleer atık
balıkçılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104089/58/1040895882_0:81:1000:644_1920x0_80_0_0_cd812df38a717a36ae09d93d6bb9ba2e.jpg
Japonya hükümeti, Fukuşima nükleer santrali su tahliye planı için destek arıyor.Japonya'da Hükümet, nisanda regülatörler tarafından belirlenen şartlara uygun şekilde arıtılan santral suyunu plan dahilinde Pasifik Okyanusu’na boşaltacağını duyurmuş ancak balıkçılar, bölgede yaşayanlar, Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler söz konusu plana şiddetle karşı çıkmıştı.Kabul edilen tahliye planına göre, hükümet, santral suyunun tahliyesi nedeniyle oluşacak olumsuz söylentilerin balıkçılık sektörüne etkisini hafifletmek için su ürünleri depolamak için bir fon oluşturacak.'Arıtılmış suda balık yetiştirme' planıFukuşima deniz ürünlerinin restoran ve diğer gıda marketlerinde tanıtılması konusunda da yardımcı olma sözü veren hükümet, tahliye suyunun tehlikeli olmadığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla arıtılmış suda balık yetiştirmeyi planlıyor.Nükleer santral suyunun tahliyesi konusundaki diğer detaylara henüz karar verilmediği aktarıldı.Komşu ülkeler tepki göstermiştiJaponya Başbakan Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki suyun denize boşaltılacağını nisanda açıklamıştı.Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD 'anlayışla karşıladığını', Uluslararası Atom Enerjisi Kuumu (UAEK) ise desteklediğini açıklamıştı.Kapasite 2022'de doluyorSantralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210415/cinden-nukleer-atik-su-icilebilir-diyen-japonya-basbakan-yardimcisina-yanit-o-zaman-buyurun-icin-1044277011.html
japonya
fukuşima
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104089/58/1040895882_17:0:984:725_1920x0_80_0_0_0b7072a4e26770a28781e9ef8f4d1388.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, yoşihide suga, fukuşima, su, nükleer atık, balıkçılık
Japonya, Fukuşima nükleer santralindeki suyun tahliyesi için destek arıyor
Japonya hükümeti, Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış ancak hala radyoaktif olan suyun planlı bir şekilde denize akıtılması konusunda balıkçılar ve ilgili diğer grupların desteğini arıyor.
Japonya
hükümeti, Fukuşima nükleer santrali su tahliye planı
için destek arıyor.
Japonya'da Hükümet, nisanda regülatörler tarafından belirlenen şartlara uygun şekilde arıtılan santral suyunu plan dahilinde Pasifik Okyanusu’na boşaltacağını duyurmuş ancak balıkçılar, bölgede yaşayanlar, Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler söz konusu plana şiddetle karşı çıkmıştı.
Kabul edilen tahliye planına göre, hükümet, santral suyunun tahliyesi nedeniyle oluşacak olumsuz söylentilerin balıkçılık sektörüne etkisini hafifletmek için su ürünleri depolamak için bir fon oluşturacak.
'Arıtılmış suda balık yetiştirme' planı
Fukuşima deniz ürünlerinin restoran ve diğer gıda marketlerinde tanıtılması konusunda da yardımcı olma sözü veren hükümet, tahliye suyunun tehlikeli olmadığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla arıtılmış suda balık yetiştirmeyi planlıyor.
Nükleer santral suyunun tahliyesi konusundaki diğer detaylara henüz karar verilmediği aktarıldı.
Komşu ülkeler tepki göstermişti
Japonya Başbakan Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki suyun denize boşaltılacağını nisanda açıklamıştı.
Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD 'anlayışla karşıladığını', Uluslararası Atom Enerjisi Kuumu (UAEK) ise desteklediğini açıklamıştı.
Kapasite 2022'de doluyor
Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.
Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.