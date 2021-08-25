https://tr.sputniknews.com/20210825/merkel-afganistandaki-kazanimlarin-korunmasi-icin-taliban-ile-gorusmeler-devam-etmeli-1048323410.html

Merkel: Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam etmeli

Merkel: Afganistan'daki kazanımların korunması için Taliban ile görüşmeler devam etmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da 20 yılda elde edilen kazanımlarını korumak için uluslararası toplumun Taliban ile diyaloğu sürdürmesi... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T14:14+0300

2021-08-25T14:14+0300

2021-08-25T14:45+0300

dünya

almanya

angela merkel

afganistan

taliban

afgan

tahliye

müzakere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044805357_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_7ef7c992dd0e1fc5c0cce5a21b422442.jpg

Başbakan Merkel, Almanya'nın Afganistan'daki tahliye operasyonlarına ilişkin parlamentoda konuştu.Merkel, "Afganistan’da son 20 yılın kazanımlarını korumak için Taliban ile diyalog devam etmeli. Bu, uluslararası toplumun Taliban ile konuşması gereken bir konu" değerlendirmesinde bulundu.Afganistan'ın yeniden terörü besleyen bir yer haline gelme riski bulunduğunu savunan Merkel, Afganistan’daki Taliban gerçeğinin kabul edilmesinin zor olduğunu ancak bu gerçekle çalışmak zorunda olduklarını ifade etti."Afganistan'da ihtiyacı olan insanları ve komşu ülkelerdeki mültecileri desteklememiz gerekli" ifadelerini kullanan Alman Şansölye, bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirtti.Afganistan'dan tahliye operasyonlarına, imkan olduğu sürece devam edeceklerini vurgulayan Merkel, mülteciler için 600 milyon avro ayırdıklarını aktardı.

almanya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, angela merkel, afganistan, taliban, afgan, tahliye, müzakere