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Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi
Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi
Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T02:54+0300
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savunma
fransa
mısır
tatbikat
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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata, Mısır hava kuvvetlerinden Mirage 2000, Refale ve F-16 tipi uçakların katıldığını, Fransa hava kuvvetlerinden ise Mrtt yakıt ikmal uçağının katılım gösterdiğini aktardı.Abdulhafiz, tatbikat kapsamında havada yakıt ikmali ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini belirtti.Abdulhafiz ayrıca, tatbikatın, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki mevcut iş birliğini geliştirmek ve karşılıklı tecrübe alışverişi kapsamında icra edildiğini kaydetti.Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 10 Haziran'da yapılmıştı.
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fransa, mısır, tatbikat

Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi

02:54 25.08.2021
© REUTERS / STEFANOS KOURATZISMısır ve Fransa deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'de '2021 Ramses' adı verilen ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Mısır ve Fransa deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'de '2021 Ramses' adı verilen ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / STEFANOS KOURATZIS
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Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata, Mısır hava kuvvetlerinden Mirage 2000, Refale ve F-16 tipi uçakların katıldığını, Fransa hava kuvvetlerinden ise Mrtt yakıt ikmal uçağının katılım gösterdiğini aktardı.
Abdulhafiz, tatbikat kapsamında havada yakıt ikmali ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini belirtti.
Abdulhafiz ayrıca, tatbikatın, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki mevcut iş birliğini geliştirmek ve karşılıklı tecrübe alışverişi kapsamında icra edildiğini kaydetti.
Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 10 Haziran'da yapılmıştı.
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