https://tr.sputniknews.com/20210825/misir-ile-fransa-hava-kuvvetleri-ortak-tatbikat-duzenledi-1048309484.html

Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi

Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi

Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T02:54+0300

2021-08-25T02:54+0300

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savunma

fransa

mısır

tatbikat

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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata, Mısır hava kuvvetlerinden Mirage 2000, Refale ve F-16 tipi uçakların katıldığını, Fransa hava kuvvetlerinden ise Mrtt yakıt ikmal uçağının katılım gösterdiğini aktardı.Abdulhafiz, tatbikat kapsamında havada yakıt ikmali ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini belirtti.Abdulhafiz ayrıca, tatbikatın, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki mevcut iş birliğini geliştirmek ve karşılıklı tecrübe alışverişi kapsamında icra edildiğini kaydetti.Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 10 Haziran'da yapılmıştı.

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fransa, mısır, tatbikat