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https://tr.sputniknews.com/20210825/oyuncu-metin-cekmez-hayatini-kaybetti-1048325546.html
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Türk sinemasının sevilen oyuncularından Metin Çekmez, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T15:01+0300
2021-08-25T15:01+0300
2021-08-25T15:01+0300
yaşam
ölüm
dizi
oyuncu
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Adına Feriha Koydum dizisindeki Rıza karakteri ile yakından tanıdığımız ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Aydın Kulis'te yer alan habere göre, son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çekmez’in durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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ölüm, dizi, oyuncu
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Türk sinemasının sevilen oyuncularından Metin Çekmez, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adına Feriha Koydum dizisindeki Rıza karakteri ile yakından tanıdığımız ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
Metin Çekmez, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın Kulis'te yer alan habere göre, son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çekmez’in durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.