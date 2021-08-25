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Rus Lantset intihar İHA'larının devlet testlerinin ne zaman başlayacağı açıklandı
Rus Lantset intihar İHA'larının devlet testlerinin ne zaman başlayacağı açıklandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Lantset insansız hava araçlarının (İHA) görev tanımını onayladı. ARMY-2021 savunma forumunda Kalaşnikof şirketinden Sputnik’e yapılan... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T12:14+0300
2021-08-25T12:14+0300
savunma
rusya
kalaşnikof
insansız hava aracı (iha)
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Kalaşnikof şirketinden Sputnik’e, “Lantset İHA’sının devlet testleri yıl sonunda başlayacak” ifadelerini kullandı.Şirket kaynakları, testlerde yer alacak olan İHA’ların prototiplerinin kullanım sırasında elde edilen deneyimler doğrultusunda en son haline getirildiğini ifade etti.Kalaşnikof şirketine bağlı ZALA AERO şirketinin geliştirdiği Lantset İHA’ları üç kilogram kadar savaş başlığı taşıyabiliyor ve havada 30 dakika kalabiliyor.Lantset İHA’ları sade, güvenilir ve etkili olması nedeniyle ‘uçan Kalaşnikof’ olarak da adlandırılıyor. Suriye'de Rus Özel Harekat Kuvvetleri bu saldırı İHA’larını birkaç yıldır kullanıyor.Bu İHA’lar hedefe saldırırken tamamen imha oluyor ve iniş yöntemleri gereği içindeki savaş başlığının patlaması tehlikesi nedeniyle üsse geri dönme fonksiyonuna sahip değil.
rusya
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rusya, kalaşnikof, insansız hava aracı (iha)

Rus Lantset intihar İHA'larının devlet testlerinin ne zaman başlayacağı açıklandı

12:14 25.08.2021
© SputnikRusya'nın Orion İHA’sı
Rusya'nın Orion İHA’sı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Lantset insansız hava araçlarının (İHA) görev tanımını onayladı. ARMY-2021 savunma forumunda Kalaşnikof şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada İHA’ların devlet testlerinin yıl sonunda gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
Kalaşnikof şirketinden Sputnik’e, “Lantset İHA’sının devlet testleri yıl sonunda başlayacak” ifadelerini kullandı.
Şirket kaynakları, testlerde yer alacak olan İHA’ların prototiplerinin kullanım sırasında elde edilen deneyimler doğrultusunda en son haline getirildiğini ifade etti.
Kalaşnikof şirketine bağlı ZALA AERO şirketinin geliştirdiği Lantset İHA’ları üç kilogram kadar savaş başlığı taşıyabiliyor ve havada 30 dakika kalabiliyor.
Lantset İHA’ları sade, güvenilir ve etkili olması nedeniyle ‘uçan Kalaşnikof’ olarak da adlandırılıyor. Suriye'de Rus Özel Harekat Kuvvetleri bu saldırı İHA’larını birkaç yıldır kullanıyor.
Bu İHA’lar hedefe saldırırken tamamen imha oluyor ve iniş yöntemleri gereği içindeki savaş başlığının patlaması tehlikesi nedeniyle üsse geri dönme fonksiyonuna sahip değil.
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