https://tr.sputniknews.com/20210825/rus-ve-yabanci-vatandaslari-afganistandan-tahliye-eden-4-rus-ucagi-kabilden-havalandi-1048332723.html
Rus ve yabancı vatandaşları Afganistan’dan tahliye eden 4 Rus uçağı Kabil’den havalandı
Rus ve yabancı vatandaşları Afganistan’dan tahliye eden 4 Rus uçağı Kabil’den havalandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve yabancı vatandaşların tahliyesi için Afganistan’a gönderilen 4 askeri nakliye uçağının Kabil’den yola çıktığını belirtti. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T18:19+0300
2021-08-25T18:19+0300
2021-08-25T18:19+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
kabil
uçak
afgan
tahliye
savaş
vatandaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044790783_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_e785ea59a3db524ba3fbd0d295a98b7e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kabil havalimanından kalkan 4 askeri nakliye uçağında Rus vatandaşların yanı sıra, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu kaydedildi.Her bir uçakta sağlık uzmanların, tıbbi yardım için gerekeli ekipman ve ilaçların bulunduğu belirtilen açıklamada, uçaklarda ayrıca yeterli miktarda içme suyu, battaniye ve gıdanın bulunduğu da aktarıldı.Daha önce Afganistan’dan 500’den fazla Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna vatandaşının tahliye edileceği bildirilmişti.Tahliye operasyonunda 3 adet Il-76 ve bir adet Il-62 askeri nakliye uçağı yer alıyor.
rusya
afganistan
kabil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044790783_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_cfb7bf87ed411dc8490af0c84dbbe346.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, afganistan, taliban, kabil, uçak, afgan, tahliye, savaş, vatandaş
Rus ve yabancı vatandaşları Afganistan’dan tahliye eden 4 Rus uçağı Kabil’den havalandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve yabancı vatandaşların tahliyesi için Afganistan’a gönderilen 4 askeri nakliye uçağının Kabil’den yola çıktığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kabil havalimanından kalkan 4 askeri nakliye uçağında Rus vatandaşların yanı sıra, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu kaydedildi.
Her bir uçakta sağlık uzmanların, tıbbi yardım için gerekeli ekipman ve ilaçların bulunduğu belirtilen açıklamada, uçaklarda ayrıca yeterli miktarda içme suyu, battaniye ve gıdanın bulunduğu da aktarıldı.
Daha önce Afganistan’dan 500’den fazla Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna vatandaşının tahliye edileceği bildirilmişti.
Tahliye operasyonunda 3 adet Il-76 ve bir adet Il-62 askeri nakliye uçağı yer alıyor.