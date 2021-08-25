https://tr.sputniknews.com/20210825/rus-ve-yabanci-vatandaslari-afganistandan-tahliye-eden-4-rus-ucagi-kabilden-havalandi-1048332723.html

Rus ve yabancı vatandaşları Afganistan’dan tahliye eden 4 Rus uçağı Kabil’den havalandı

Rus ve yabancı vatandaşları Afganistan’dan tahliye eden 4 Rus uçağı Kabil’den havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve yabancı vatandaşların tahliyesi için Afganistan’a gönderilen 4 askeri nakliye uçağının Kabil’den yola çıktığını belirtti. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T18:19+0300

2021-08-25T18:19+0300

2021-08-25T18:19+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

kabil

uçak

afgan

tahliye

savaş

vatandaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044790783_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_e785ea59a3db524ba3fbd0d295a98b7e.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kabil havalimanından kalkan 4 askeri nakliye uçağında Rus vatandaşların yanı sıra, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu kaydedildi.Her bir uçakta sağlık uzmanların, tıbbi yardım için gerekeli ekipman ve ilaçların bulunduğu belirtilen açıklamada, uçaklarda ayrıca yeterli miktarda içme suyu, battaniye ve gıdanın bulunduğu da aktarıldı.Daha önce Afganistan’dan 500’den fazla Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna vatandaşının tahliye edileceği bildirilmişti.Tahliye operasyonunda 3 adet Il-76 ve bir adet Il-62 askeri nakliye uçağı yer alıyor.

rusya

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, afganistan, taliban, kabil, uçak, afgan, tahliye, savaş, vatandaş