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https://tr.sputniknews.com/20210825/serena-williams-abd-aciktan-cekildi-1048330022.html
Serena Williams, ABD Açık'tan çekildi
Serena Williams, ABD Açık'tan çekildi
Kadınlar dünya sıralamasının 22. basamağındaki ABD'li tenisçi Serena Williams, sakatlığından dolayı sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılmayacağını... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T16:34+0300
2021-08-25T16:35+0300
yaşam
spor
serena williams
tenis
abd açık
sakatlık
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Sakatlığı yüzünden ilk sette terk etmek zorunda kaldığı Wimbledon'daki ilk tur maçından beri kortlardan uzak kalan 39 yaşındaki Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem gibi 2021 ABD Açık'ı kaçıracak önemli isimler arasına eklendi.Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Williams, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Doktorlar ve sağlık ekibimin tavsiyesini göz önünde bulundurarak diz ardı kirişimdeki yırtığın tamamen iyileşmesi için ABD Açık'tan çekilmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.
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spor, serena williams, tenis, abd açık, sakatlık

Serena Williams, ABD Açık'tan çekildi

16:34 25.08.2021 (güncellendi: 16:35 25.08.2021)
© AFP 2021Serena Williams
Serena Williams - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AFP 2021
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Kadınlar dünya sıralamasının 22. basamağındaki ABD'li tenisçi Serena Williams, sakatlığından dolayı sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılmayacağını açıkladı.
Sakatlığı yüzünden ilk sette terk etmek zorunda kaldığı Wimbledon'daki ilk tur maçından beri kortlardan uzak kalan 39 yaşındaki Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem gibi 2021 ABD Açık'ı kaçıracak önemli isimler arasına eklendi.
Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Williams, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Doktorlar ve sağlık ekibimin tavsiyesini göz önünde bulundurarak diz ardı kirişimdeki yırtığın tamamen iyileşmesi için ABD Açık'tan çekilmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.
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