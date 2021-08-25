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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210825/taliban-afganistandan-dolar-cikisini-yasakladi-1048328023.html
Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı
Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı
Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, salı günü ABD dolarının ve ABD işgali zamanlarından kalma eşyaların ülke dışına çıkışını yasakladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T15:53+0300
2021-08-25T15:53+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
kabil
dolar
işgal
açıklama
yasak
mevduat
abd doları
zabihullah mücahid
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen dolarlara ve söz konusu eşyalara derhal el konulacağını ve kuralı ihlal edenlerin yasal işlemle karşı karşıya kalacağını söyledi. Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle birlikte, binlerce Afgan ülkeden kaçmak için Kabil Havaalanı'na akın etti. Ancak ögüt, hayatın normale döndüğünü söyleyerek Afgan vatandaşlarını evlerine dönmeye çağırdı. Sözcü, hiçbir intikam politikası izlenmeyeceğini ve tüm kamu görevlilerinin işlerine geri dönmesi gerektiğini yineledi.
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taliban, kabil, dolar, işgal, açıklama, yasak, mevduat, abd doları, zabihullah mücahid

Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı

15:53 25.08.2021
© AP PhotoAfganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum
Afganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AP Photo
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Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, salı günü ABD dolarının ve ABD işgali zamanlarından kalma eşyaların ülke dışına çıkışını yasakladı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen dolarlara ve söz konusu eşyalara derhal el konulacağını ve kuralı ihlal edenlerin yasal işlemle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle birlikte, binlerce Afgan ülkeden kaçmak için Kabil Havaalanı'na akın etti. Ancak ögüt, hayatın normale döndüğünü söyleyerek Afgan vatandaşlarını evlerine dönmeye çağırdı.
Sözcü, hiçbir intikam politikası izlenmeyeceğini ve tüm kamu görevlilerinin işlerine geri dönmesi gerektiğini yineledi.
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