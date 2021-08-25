https://tr.sputniknews.com/20210825/taliban-afganistandan-dolar-cikisini-yasakladi-1048328023.html

Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı

Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, salı günü ABD dolarının ve ABD işgali zamanlarından kalma eşyaların ülke dışına çıkışını yasakladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T15:53+0300

2021-08-25T15:53+0300

2021-08-25T15:53+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

kabil

dolar

işgal

açıklama

yasak

mevduat

abd doları

zabihullah mücahid

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen dolarlara ve söz konusu eşyalara derhal el konulacağını ve kuralı ihlal edenlerin yasal işlemle karşı karşıya kalacağını söyledi. Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle birlikte, binlerce Afgan ülkeden kaçmak için Kabil Havaalanı'na akın etti. Ancak ögüt, hayatın normale döndüğünü söyleyerek Afgan vatandaşlarını evlerine dönmeye çağırdı. Sözcü, hiçbir intikam politikası izlenmeyeceğini ve tüm kamu görevlilerinin işlerine geri dönmesi gerektiğini yineledi.

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taliban, kabil, dolar, işgal, açıklama, yasak, mevduat, abd doları, zabihullah mücahid