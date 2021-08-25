https://tr.sputniknews.com/20210825/taliban-afganistandan-dolar-cikisini-yasakladi-1048328023.html
Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı
Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı
Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, salı günü ABD dolarının ve ABD işgali zamanlarından kalma eşyaların ülke dışına çıkışını yasakladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T15:53+0300
2021-08-25T15:53+0300
2021-08-25T15:53+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
kabil
dolar
işgal
açıklama
yasak
mevduat
abd doları
zabihullah mücahid
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen dolarlara ve söz konusu eşyalara derhal el konulacağını ve kuralı ihlal edenlerin yasal işlemle karşı karşıya kalacağını söyledi. Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle birlikte, binlerce Afgan ülkeden kaçmak için Kabil Havaalanı'na akın etti. Ancak ögüt, hayatın normale döndüğünü söyleyerek Afgan vatandaşlarını evlerine dönmeye çağırdı. Sözcü, hiçbir intikam politikası izlenmeyeceğini ve tüm kamu görevlilerinin işlerine geri dönmesi gerektiğini yineledi.
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taliban, kabil, dolar, işgal, açıklama, yasak, mevduat, abd doları, zabihullah mücahid
Taliban, Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı
Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, salı günü ABD dolarının ve ABD işgali zamanlarından kalma eşyaların ülke dışına çıkışını yasakladı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen dolarlara ve söz konusu eşyalara derhal el konulacağını ve kuralı ihlal edenlerin yasal işlemle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesiyle birlikte, binlerce Afgan ülkeden kaçmak için Kabil Havaalanı'na akın etti. Ancak ögüt, hayatın normale döndüğünü söyleyerek Afgan vatandaşlarını evlerine dönmeye çağırdı.
Sözcü, hiçbir intikam politikası izlenmeyeceğini ve tüm kamu görevlilerinin işlerine geri dönmesi gerektiğini yineledi.