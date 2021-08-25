Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210825/tskda-atama-kararlari-1048310604.html
TSK'da atama kararları
TSK'da atama kararları
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar yapıldı. 141 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T05:14+0300
2021-08-25T05:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tsk
resmi gazete
atama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1042723849_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_8f436c53cac9912b67394cb4fabfcd1f.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğluş, Genelkurman 2'nci Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türgenci 3'üncü Ordu Komutanlığı'na getirildi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında 141 yeni atamaHava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na, Tümgeneral Erdoğan Gür 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na, Tümgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığı'na getirildi.Buna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında toplamda 141 personelin atamaları tamamlanmış oldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1042723849_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_91c38c51e10b2982ea923220d7f0e498.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, tsk, resmi gazete, atama

TSK'da atama kararları

05:14 25.08.2021
© DHATürk askeri, TSK, Türk ordusu
Türk askeri, TSK, Türk ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© DHA
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar yapıldı. 141 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.
Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğluş, Genelkurman 2'nci Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türgenci 3'üncü Ordu Komutanlığı'na getirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında 141 yeni atama

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na, Tümgeneral Erdoğan Gür 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na, Tümgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığı'na getirildi.
Buna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında toplamda 141 personelin atamaları tamamlanmış oldu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce