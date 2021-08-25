https://tr.sputniknews.com/20210825/tskda-atama-kararlari-1048310604.html

TSK'da atama kararları

TSK'da atama kararları

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni atamalar yapıldı. 141 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T05:14+0300

2021-08-25T05:14+0300

2021-08-25T05:14+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

tsk

resmi gazete

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 111, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğluş, Genelkurman 2'nci Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türgenci 3'üncü Ordu Komutanlığı'na getirildi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında 141 yeni atamaHava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na, Tümgeneral Erdoğan Gür 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'na, Tümgeneral İsmail Günaydın Hava Harp Okulu Komutanlığı'na getirildi.Buna göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında toplamda 141 personelin atamaları tamamlanmış oldu.

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recep tayyip erdoğan, tsk, resmi gazete, atama