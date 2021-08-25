https://tr.sputniknews.com/20210825/turk-lise-ogrencisinin-makalesi-nasanin-web-sitesinde-yayinlandi-1048333615.html

Türk lise öğrencisinin makalesi NASA’nın web sitesinde yayınlandı

Türk lise öğrencisinin makalesi NASA’nın web sitesinde yayınlandı

Lise öğrencisi Derya Karadeniz’in uzayda yaşam olup olmadığı konusundaki yazmış olduğu “Oberon” isimli makale NASA’nın web sitesinde yayınlandı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T19:00+0300

2021-08-25T19:00+0300

2021-08-25T19:01+0300

yaşam

bilim

nasa

lise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048333696_109:0:1128:573_1920x0_80_0_0_a33d4617c6209d80e78854010c2fedb0.jpg

Kocaeli’nde Fen Lisesi öğrencisi Derya Karadeniz, NASA’nın liseler arası düzenlemiş olduğu Bir Günlük Bilim İnsanı makale yarışmasına katıldı.TRT Haber'in haberine göre, Derya Karadeniz’in 'Oberon' isimli makalesi NASA’nın web sitesinde yayınlandı. Derya Karadeniz'in makalesine NASA'nın sitesinden ulaşılabiliyor. Karadeniz süreci şu sözlerle anlattı:'İklim değişikliği ile başetmemiz için bir yol gösterebilir'Lise öğrencisi Karadeniz, Oberon isimli makaleyi yazma gerekçesini bilim dünyasında da sıkça tartışılan ve günlük hayatımıza etkileri görülen iklim değişikliğini gerekçe gösteriyor.“Makalem Uranüs’ün ikinci en büyük uydusu Oberon hakkındaydı. Oberon’a neden daha çok gidilmeli konulu bir makale yazdım. Biliyorsunuz şu anda dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliği tartışılıyor. Bazı yerler aşırı soğuyor, bazı yerler aşırı ısınıyor. Bunun sonucunda ben de başka gezegenlerden belki bir şeyler bulabilirim diye düşündüm. Mesela Oberon çok soğuk. Eğer orada bir yaşam varsa örneğin bir bakteri türü yaşıyorsa bu bize iklim değişikliği ile başetmemiz için bir yol gösterebilir.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bilim, nasa, lise