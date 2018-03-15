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    Bilim

    • Gizli bilgileri milli ışık koruyacak
      Son güncelleme: 10:21 15.03.2018
      10:21 15.03.2018

      Türk bilim insanları, gizli bilgileri 'milli ışık'la koruyacak

      Türk bilim insanları, bilgi güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla, kuantum temelli bir 'milli şifreleme cihazı' geliştirmek üzere çalışma başlattı. Kırılması mümkün olmayan şifreleme yönteminin özellikle üst düzey gizliliği olan askeri ve ticari bilgilerin güvenliğinin sağlanmasında kullanılması amaçlanıyor.

    • Sosyal medya
      Son güncelleme: 02:04 15.03.2018
      02:04 15.03.2018

      Bilim insanları sosyal medyaya bağımlılığının nedenini tespit etti

      ABD’nin Binghamton Üniversitesi’nden psikologlar, bir insanda internet bağımlılığının ortaya çıkmasına hangi karakter özelliklerinin katkıda bulunduğunu tespit etti.

    • Apple
      Son güncelleme: 15:54 14.03.2018
      15:54 14.03.2018

      İşte Apple'ın yeni bombaları: Bu yıla damga vuracak

      ABD merkezli teknoloji devi Apple geçen yılın kasım ayında satışa sunduğu iPhone X'in ardından üç yeni iPhone'la geri dönüyor.

    • Peru-Nazca çizgileri
      Son güncelleme: 10:22 14.03.2018
      10:22 14.03.2018

      Rus bilim insanları Peru’daki 'uzaylı' mumyasını inceledi: 46 kromozomu var ama anatomik yapısı farklı

      Rus bilim insanları Peru’da geçen yıl bulunan ve uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumyadan alınan hücre örneklerini inceledi. Mumyanın insanlar gibi 46 kromozomu olduğu, ancak anatomik yapısının farklı olduğu belirtildi.

    • Stephen Hawking
      Son güncelleme: 07:00 14.03.2018
      07:00 14.03.2018

      Stephen Hawking hayatını kaybetti

      Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucularından biri olan Galileo Galilei'nin 300. ölüm yıldönümünde dünyaya gelen Hawking'in ölüm tarihi ise, dünyanın en önemli fizikçilerinden biri olan Albert Einstein'ın 139. doğum güne denk geldi.

    • Yapay zeka, robot
      Son güncelleme: 16:55 13.03.2018
      16:55 13.03.2018

      Yapay zeka halüsinasyon görebiliyor

      Yapay zekanın halüsinasyon görmesi özellikle sürücüsüz otomobil gibi teknolojilerde büyük tehlike teşkil ediyor.

    • Kadın-Kulak-Küpe
      Son güncelleme: 16:44 13.03.2018
      16:44 13.03.2018

      Kulaklarda doğuştan bulunan küçük delikler aslında balık süzgeci olabilir

      Bazı insanların kulaklarının üzerinde bulunan ve doğuştan gelen deliklerin evrimsel bir kalıntı olabileceği belirtiliyor.

    • Elon Musk
      Son güncelleme: 09:56 12.03.2018
      09:56 12.03.2018

      Elon Musk duyurdu: Mars'a test yolculukları başlıyor

      ABD'li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk için ilk testlerin gelecek sene başlayacağını duyurdu.

    • kara delik, uzay, yıldız
      Son güncelleme: 02:47 12.03.2018
      02:47 12.03.2018

      Evrenin 14 milyar yıllık oluşumu 10 dakikalık videoya sığdırıldı

      Youtube’da melodysheep takma adıyla bilinen John D. Boswell, yayınladığı 10 dakikalık bir videoda evrenin neredeyse 14 milyar yıllık tüm yaşam döngüsünü yansıttı.

    • Gagarin'in doğum günü kutlanıyor
      Son güncelleme: 22:58 09.03.2018
      22:58 09.03.2018

      Uzay çağını başlatan kozmonot Gagarin'in doğum günü

      Uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesinde tur atan ilk insan olarak uzay çağını başlatan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in bugün doğum günü kutlanıyor.

    • Apple HomePod
      Son güncelleme: 15:44 09.03.2018
      15:44 09.03.2018

      Apple bu yıl daha ucuz bir HomePod tanıtacak

      Apple’ın yıl sonuna doğru daha ucuz bir HomePod modelini piyasaya sürmek üzere planlar yaptığı ileri sürüldü.

    • Alexa
      Son güncelleme: 14:32 09.03.2018
      14:32 09.03.2018

      Amazon, kullanıcıları kahkahasıyla ürküten Alexa'yı nasıl düzelteceğini açıkladı

      Amazon'un 'akıllı asistanı' Alexa, son günlerde bir sorunla karşılaştı. Birçok kullanıcı sosyal medyadan Alexa'nın sebepsiz yere 'güldüğü' anların görüntüleri paylaştı ve rahasızlıklarını ifade etti. Sorunun kaynağının ne olduğunu netleştiren Amazon düzeltmek için hangi yolları izleyeceklerini de açıkladı.

    • Üç boyutlu bir filmde insan embriyosu, Corpus Müzesi, Oegstgeest, Hollanda
      Son güncelleme: 21:39 08.03.2018
      21:39 08.03.2018

      Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

      Anne karnındaki bebeğin doğması için 9 ay sabredemeyen tez canlı ebeveynlere müjde. Müstakbel anne babaların doğumu beklerken embriyonun 3 boyutlu (3D) baskı kalıbını kucaklarına almaları artık mümkün.

    • Akıl hastanesi
      Son güncelleme: 22:01 06.03.2018
      22:01 06.03.2018

      'Psikopatların tedavisi mümkün değil'

      Uzmanlar psikopatinin bir kişilik bozukluğu olduğunu ve tedavisinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını söylüyor.

    • Laboratuvar - deney - bilim - sağlık
      Son güncelleme: 16:36 28.02.2018
      16:36 28.02.2018

      Biyolojik yaşı belirleyen test geliştirildi

      Çinli bilim adamları, idrarda yaşlanmaya bağlı oksidasyon artışını tayin eden bir biyo-işaretçi madde sayesinde biyolojik yaşı isabetli olarak tespit edebiliyor.

    • Ay
      Son güncelleme: 12:58 28.02.2018
      12:58 28.02.2018

      Ay'da 4G mobil ağ şebekesi kurulacak

      Bir grup küresel şirket, Ay'da mobil ağ şebekesi kurmak üzere iş birliği yapma kararı aldı.

    • Yapay zeka
      Son güncelleme: 10:47 28.02.2018
      10:47 28.02.2018

      Yapay zeka 5 yıl içinde insanlara bu zararları verebilecek

      Uzmanlar, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekanın insanlarla uğraşabileceğini düşündükleri yöntemleri bir rapor haline getirdiler.

    • Japonya 7. istihbarat uydusunu uzaya fırlattı
      Son güncelleme: 12:19 27.02.2018
      12:19 27.02.2018

      Japonya 7. istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

      Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA ve Mitsubishi'ni ortak üretimi olan uydu, H-2A tipi bir rokete bağlı olarak, ülkenin güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

    • Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi MEPhI
      Son güncelleme: 16:35 26.02.2018
      16:35 26.02.2018

      Rus bilim insanları maddelerin element içeriğini tespit etmenin yeni bir yöntemini buldu

      Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim insanları, standart numuneler olmadan maddelerin element içeriğini tespit etmenin yeni bir yöntemini buldu. Yeni yöntemle, element içeriği hem daha hızlı hem de daha az maliyetle ölçülebilecek.

    • MEPhI'de eğitimi gören Türk öğrenciler
      Son güncelleme: 20:13 22.02.2018
      20:13 22.02.2018

      Rusya mezunu ilk nükleer uzmanı Türk öğrenciler Sputnik’e konuştu

      tarafından yazılmıştır Amur Gadjiev

      Türkiye’nin ilk nükleer enerji projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi’nde (MEPhI) eğitim gören Türk öğrencilerin ilk 32 kişilik grubu son sınavlarını kazanıp tezlerini başarıyla savundular.

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