Türk bilim insanları, bilgi güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla, kuantum temelli bir 'milli şifreleme cihazı' geliştirmek üzere çalışma başlattı. Kırılması mümkün olmayan şifreleme yönteminin özellikle üst düzey gizliliği olan askeri ve ticari bilgilerin güvenliğinin sağlanmasında kullanılması amaçlanıyor.
ABD’nin Binghamton Üniversitesi’nden psikologlar, bir insanda internet bağımlılığının ortaya çıkmasına hangi karakter özelliklerinin katkıda bulunduğunu tespit etti.
ABD merkezli teknoloji devi Apple geçen yılın kasım ayında satışa sunduğu iPhone X'in ardından üç yeni iPhone'la geri dönüyor.
Rus bilim insanları Peru’da geçen yıl bulunan ve uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumyadan alınan hücre örneklerini inceledi. Mumyanın insanlar gibi 46 kromozomu olduğu, ancak anatomik yapısının farklı olduğu belirtildi.
Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucularından biri olan Galileo Galilei'nin 300. ölüm yıldönümünde dünyaya gelen Hawking'in ölüm tarihi ise, dünyanın en önemli fizikçilerinden biri olan Albert Einstein'ın 139. doğum güne denk geldi.
Yapay zekanın halüsinasyon görmesi özellikle sürücüsüz otomobil gibi teknolojilerde büyük tehlike teşkil ediyor.
Bazı insanların kulaklarının üzerinde bulunan ve doğuştan gelen deliklerin evrimsel bir kalıntı olabileceği belirtiliyor.
ABD'li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk için ilk testlerin gelecek sene başlayacağını duyurdu.
Youtube’da melodysheep takma adıyla bilinen John D. Boswell, yayınladığı 10 dakikalık bir videoda evrenin neredeyse 14 milyar yıllık tüm yaşam döngüsünü yansıttı.
Uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesinde tur atan ilk insan olarak uzay çağını başlatan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in bugün doğum günü kutlanıyor.
Apple’ın yıl sonuna doğru daha ucuz bir HomePod modelini piyasaya sürmek üzere planlar yaptığı ileri sürüldü.
Amazon'un 'akıllı asistanı' Alexa, son günlerde bir sorunla karşılaştı. Birçok kullanıcı sosyal medyadan Alexa'nın sebepsiz yere 'güldüğü' anların görüntüleri paylaştı ve rahasızlıklarını ifade etti. Sorunun kaynağının ne olduğunu netleştiren Amazon düzeltmek için hangi yolları izleyeceklerini de açıkladı.
Anne karnındaki bebeğin doğması için 9 ay sabredemeyen tez canlı ebeveynlere müjde. Müstakbel anne babaların doğumu beklerken embriyonun 3 boyutlu (3D) baskı kalıbını kucaklarına almaları artık mümkün.
Uzmanlar psikopatinin bir kişilik bozukluğu olduğunu ve tedavisinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını söylüyor.
Çinli bilim adamları, idrarda yaşlanmaya bağlı oksidasyon artışını tayin eden bir biyo-işaretçi madde sayesinde biyolojik yaşı isabetli olarak tespit edebiliyor.
Bir grup küresel şirket, Ay'da mobil ağ şebekesi kurmak üzere iş birliği yapma kararı aldı.
Uzmanlar, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekanın insanlarla uğraşabileceğini düşündükleri yöntemleri bir rapor haline getirdiler.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA ve Mitsubishi'ni ortak üretimi olan uydu, H-2A tipi bir rokete bağlı olarak, ülkenin güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nden (MEPhI) bilim insanları, standart numuneler olmadan maddelerin element içeriğini tespit etmenin yeni bir yöntemini buldu. Yeni yöntemle, element içeriği hem daha hızlı hem de daha az maliyetle ölçülebilecek.
Türkiye’nin ilk nükleer enerji projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi’nde (MEPhI) eğitim gören Türk öğrencilerin ilk 32 kişilik grubu son sınavlarını kazanıp tezlerini başarıyla savundular.
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