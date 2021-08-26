Afganistan’daki tüm tahliye uçakları Rusya’ya döndü

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Afganistan’daki 500’ü aşkın kişi için tahliye gerçekleştirildi. İl-62 ve İl-76 uçakları, içindeki yolcularla birlikte Çkalovskiy Havalimanı’na iniş yaptı. Böylece daha önce Afganistan’a gönderilen dört uçak Rusya’ya dönmüş oldu. Dün dört Rus uçağının Kabil’den Rusya’ya hareket ettiği bildirilmişti. Uçakta Rusya, KGAÖ ülkeleri (Belarus, Kırgızistan, Tacikistan), Özbekistan ve Ukrayna vatandaşları yer aldı.
Afganistan’daki vatandaşların tahliyesi için gönderilen Rusya Savunma Bakanlığı’na ait iki uçak daha Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Havalimanı’na döndü. Böylelikle ülkeye gönderilen dört tahliye uçağının tamamı dönmüş oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Afganistan’daki 500’ü aşkın kişi için tahliye gerçekleştirildi.
İl-62 ve İl-76 uçakları, içindeki yolcularla birlikte Çkalovskiy Havalimanı’na iniş yaptı. Böylece daha önce Afganistan’a gönderilen dört uçak Rusya’ya dönmüş oldu. Dün dört Rus uçağının Kabil’den Rusya’ya hareket ettiği bildirilmişti. Uçakta Rusya, KGAÖ ülkeleri (Belarus, Kırgızistan, Tacikistan), Özbekistan ve Ukrayna vatandaşları yer aldı.