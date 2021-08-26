https://tr.sputniknews.com/20210826/afganistandaki-tum-tahliye-ucaklari-rusyaya-dondu-1048349346.html

Afganistan’daki tüm tahliye uçakları Rusya’ya döndü

Afganistan’daki tüm tahliye uçakları Rusya’ya döndü

Afganistan’daki vatandaşların tahliyesi için gönderilen Rusya Savunma Bakanlığı’na ait iki uçak daha Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Havalimanı’na döndü... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T10:57+0300

2021-08-26T10:57+0300

2021-08-26T10:56+0300

dünya

rusya

afganistan

taliban

kabil

uçak

tahliye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048228655_0:114:3239:1935_1920x0_80_0_0_871009e3488dc8717d9d8575adf28f92.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Afganistan’daki 500’ü aşkın kişi için tahliye gerçekleştirildi. İl-62 ve İl-76 uçakları, içindeki yolcularla birlikte Çkalovskiy Havalimanı’na iniş yaptı. Böylece daha önce Afganistan’a gönderilen dört uçak Rusya’ya dönmüş oldu. Dün dört Rus uçağının Kabil’den Rusya’ya hareket ettiği bildirilmişti. Uçakta Rusya, KGAÖ ülkeleri (Belarus, Kırgızistan, Tacikistan), Özbekistan ve Ukrayna vatandaşları yer aldı.

rusya

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, afganistan, taliban, kabil, uçak, tahliye