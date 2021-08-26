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Bakan Koca: Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı
Bakan Koca: Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan 'Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı' açıklamasını yaptı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan 'Son dakika mesajı' ifadesiyle şu bilgilendirmede bulundu: SAğlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre
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vaka, fahrettin koca, kırmızı, twitter , koronavirüs

Bakan Koca: Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı

23:27 26.08.2021 (güncellendi: 23:45 26.08.2021)
© AA / Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Kocav
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Kocav - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA / Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan 'Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı' açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan 'Son dakika mesajı' ifadesiyle şu bilgilendirmede bulundu:
"Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa."
SAğlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre
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