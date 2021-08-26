Bakan Soylu: Sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı

Sel ve yangın bölgelerine destek için #BenDeVarım diyen Giresun Valiliği, belediyeler, sivil toplum ve hemşehrilerimiz tarafından

1️⃣MİLYON 2️⃣5️⃣0️⃣BİN ₺ ve

2️⃣1️⃣TIR malzeme gönderildi.



Giresun Valiliğimize, belediyelerimize ve hemşehrilerimize müteşekkiriz



Bu Millet, Büyük Millet