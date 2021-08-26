Bakan Soylu: Sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı

Bakan Soylu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta. 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet" ifadesini kullandı.
Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta. 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet" ifadesini kullandı.
Sel ve yangın bölgelerine destek için #BenDeVarım diyen Giresun Valiliği, belediyeler, sivil toplum ve hemşehrilerimiz tarafından 1️⃣MİLYON 2️⃣5️⃣0️⃣BİN ₺ ve 2️⃣1️⃣TIR malzeme gönderildi.
Giresun Valiliğimize, belediyelerimize ve hemşehrilerimize müteşekkiriz