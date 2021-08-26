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Bakanlıktan FSM Köprüsü'nde yapılacak çalışmayla ilgili açıklama
© İHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
© İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmasıyla ilgili açıklamasında, "Çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak" denildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli projelerinden olan FSM Köprüsü'nün 1988 yılında işletmeye açıldığı ve ülkenin en yoğun trafik aksının üstünde bulunduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Günlük ortalama trafiği 240 bin araç olan, hizmete açıldığı yıldan itibaren ağır taşıt trafiğinin büyük kısmını taşıyan köprünün askı halatlarında, ihtiyaç duyulan bakım ve onarımların yapılması zarureti doğmuştur. FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir."
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak bakım-onarım çalışması ile alakalı basın açıklamamız; pic.twitter.com/re8jaeVCFA— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) August 26, 2021