https://tr.sputniknews.com/20210826/bmden-uluslararasi-topluma-yemendeki-su-ve-hijyen-sektorleri-icin-acil-fon-cagrisi-1048344373.html

BM'den uluslararası topluma Yemen'deki su ve hijyen sektörleri için acil fon çağrısı

BM'den uluslararası topluma Yemen'deki su ve hijyen sektörleri için acil fon çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası toplum ile donör ülkelere su, hijyen ve kanalizasyon alanlarında Yemen'e acilen finansal destek yapılması çağrısında... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T05:41+0300

2021-08-26T05:41+0300

2021-08-26T05:41+0300

dünya

yemen

birleşmiş milletler (bm)

fon

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

temiz su

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Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yemen'de 15 milyondan fazla insanın; su, kanalizasyon ve hijyen alanlarında desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 8 milyonunun durumunun acil olduğu vurgulandı.Açıklamada, bu alanlarda sağlanan desteğin, gerekli fonun yüzde 7.8'ini geçmediği kaydedildi.Acil bir fon sağlanamazsa sahada çalışan ekiplerin, eylül ayında acil su tedarikini azaltmak zorunda kalacağı uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplum ile donör ülkelerden su, hijyen ve kanalizasyon alanlarında Yemen'e acilen finansal destek sağlamaları istendi.BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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yemen, birleşmiş milletler (bm), fon, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), temiz su