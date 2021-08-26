Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210826/dev-kaplumbaganin-kus-avlayip-yedigi-ilk-kez-belgelendi-1048353389.html
Dev kaplumbağanın kuş avlayıp yediği ilk kez belgelendi
Dev kaplumbağanın kuş avlayıp yediği ilk kez belgelendi
Otçul bilinen kaplumbağaların Seyşel Adaları'nda yaşayan dev bir türü, ilk kez yavru kuş avlayıp yerken görüntülendi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T13:11+0300
2021-08-26T13:35+0300
yaşam
kaplumbağa
seyşel adaları
dev
seyşeller
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048353515_0:162:504:446_1920x0_80_0_0_10a81b5c0b3b8fe92d7914c9a199b4fd.jpg
Kamuoyunda otçul olarak bilinen kaplumbağaların Galapagos ve Seychelles (Seyşel) Adaları'nda yaşayan dev türleri üzerinde yürütülen bir araştırma sırasında dev bir kaplumbağanın yavru bir kuşu avlayıp mideye indirirken görüntülenmesi şaşkınla karşılandı.Current Biology'de yayımlanan Anna Zora ile Justin Gerlach'ın yürüttükleri araştırmada, Şeyşeller'de dev bir kaplumbağanın yavru bir kuşu yediğini gösteren videoya yer verildi.Dev kaplumbağanın saldırı beklemeyen deniz kırlangıcı yavrusuna saldırıp afiyetle yediği videonun, herhangi bir vahşi kaplumbağa türünde kasıtlı avlanmanın ilk belgesi olduğu belirtildi. Sözkonusu videoyu Temmuz 2020'de çektiğini belirten Frégate Adası'nın yaban yaşamı koruma yöneticisi Anna Zora, "Kaplumbağanın tuhaf şekilde hareket ettiğini görünce durdum ve izlemeye başladım ve ne yaptığını fark edince filme çektim" dedi. "Bu daha önce vahşi kaplumbağalarda görülmemiş tümüyle beklenmedik bir davranış" diye ekleyen Cambridge Üniversitesi'nin Zooloji Müzesi araştırmacısı ve Peterhouse Araştırmaları Direktörü Justin Gerlach, şunları söyledi:"Dev kaplumbağa, yavru kuşu bir kütük boyunca takip etti, sonunda civcivi öldürüp yedi. Kaplumbağa normal yürüme hızında hareket ettiğinden çok yavaş bir karşılaşmaydı - tüm etkileşim yedi dakika sürdü ve oldukça korkunçtu."'Avcılıkta deneyimli'Kaplumbağanın kuşa doğru hareket şeklinin bu eylemde 'deneyimli' olduğunu gösterdiği değerlendirmesini yapan Gerlach, şöyle konuştu:"Çok bilinçli hareket ediyor - sadece ortalıkta dolaşmıyor, kuşa bakıyor ve doğrudan ona yürüyor, açıkça bir şey yapmaya niyetli. Bu bana kasıtlı olarak yaptığını gösteriyor. Ne yaptığını biliyor, bunu daha önce de yaptı." Protein ve kalsiyum ihtiyacıKaplumbağaların vejeteryan olduğunun düşünülmesine rağmen fırsatçılık yapıp hayvan leşi, kemik ve salyangoz kabukları yediğinin görüldüğünü, bunu protein ve kalsiyum almak için yaptığını aktaran İngiliz araştırmacı, "Ama bu, yemek için kasten öldürdüklerine dair ilk video kanıtı" dedi.Ancak ekip, bu tür davranışların kaplumbağalar arasında ne kadar yaygın olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceklerini ve bu konuda daha fazla araştırma yapmayı planladıklarını söyledi.
seyşel adaları
seyşeller
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048353515_0:115:504:493_1920x0_80_0_0_577d07af1fba8cd9176907d2015327a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kaplumbağa, seyşel adaları, dev, seyşeller

Dev kaplumbağanın kuş avlayıp yediği ilk kez belgelendi

13:11 26.08.2021 (güncellendi: 13:35 26.08.2021)
© Fotoğraf : Current Biology/Anna ZoraCurrent Biology'de yayımlanan Anna Zora ile Justin Gerlach'ın yürüttükleri araştırmada, Şeyşeller'de dev bir kaplumbağanın yavru bir kuşu avlayıp yediğini gösteren videoya yer verildi.
Current Biology'de yayımlanan Anna Zora ile Justin Gerlach'ın yürüttükleri araştırmada, Şeyşeller'de dev bir kaplumbağanın yavru bir kuşu avlayıp yediğini gösteren videoya yer verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Fotoğraf : Current Biology/Anna Zora
Abone ol
Otçul bilinen kaplumbağaların Seyşel Adaları'nda yaşayan dev bir türü, ilk kez yavru kuş avlayıp yerken görüntülendi.
Kamuoyunda otçul olarak bilinen kaplumbağaların Galapagos ve Seychelles (Seyşel) Adaları'nda yaşayan dev türleri üzerinde yürütülen bir araştırma sırasında dev bir kaplumbağanın yavru bir kuşu avlayıp mideye indirirken görüntülenmesi şaşkınla karşılandı.
Current Biology'de yayımlanan Anna Zora ile Justin Gerlach'ın yürüttükleri araştırmada, Şeyşeller'de dev bir kaplumbağanın yavru bir kuşu yediğini gösteren videoya yer verildi.
Dev kaplumbağanın saldırı beklemeyen deniz kırlangıcı yavrusuna saldırıp afiyetle yediği videonun, herhangi bir vahşi kaplumbağa türünde kasıtlı avlanmanın ilk belgesi olduğu belirtildi.
Sözkonusu videoyu Temmuz 2020'de çektiğini belirten Frégate Adası'nın yaban yaşamı koruma yöneticisi Anna Zora, "Kaplumbağanın tuhaf şekilde hareket ettiğini görünce durdum ve izlemeye başladım ve ne yaptığını fark edince filme çektim" dedi.
"Bu daha önce vahşi kaplumbağalarda görülmemiş tümüyle beklenmedik bir davranış" diye ekleyen Cambridge Üniversitesi'nin Zooloji Müzesi araştırmacısı ve Peterhouse Araştırmaları Direktörü Justin Gerlach, şunları söyledi:
"Dev kaplumbağa, yavru kuşu bir kütük boyunca takip etti, sonunda civcivi öldürüp yedi. Kaplumbağa normal yürüme hızında hareket ettiğinden çok yavaş bir karşılaşmaydı - tüm etkileşim yedi dakika sürdü ve oldukça korkunçtu."

'Avcılıkta deneyimli'

Kaplumbağanın kuşa doğru hareket şeklinin bu eylemde 'deneyimli' olduğunu gösterdiği değerlendirmesini yapan Gerlach, şöyle konuştu:
"Çok bilinçli hareket ediyor - sadece ortalıkta dolaşmıyor, kuşa bakıyor ve doğrudan ona yürüyor, açıkça bir şey yapmaya niyetli. Bu bana kasıtlı olarak yaptığını gösteriyor. Ne yaptığını biliyor, bunu daha önce de yaptı."

Protein ve kalsiyum ihtiyacı

Kaplumbağaların vejeteryan olduğunun düşünülmesine rağmen fırsatçılık yapıp hayvan leşi, kemik ve salyangoz kabukları yediğinin görüldüğünü, bunu protein ve kalsiyum almak için yaptığını aktaran İngiliz araştırmacı, "Ama bu, yemek için kasten öldürdüklerine dair ilk video kanıtı" dedi.
Ancak ekip, bu tür davranışların kaplumbağalar arasında ne kadar yaygın olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceklerini ve bu konuda daha fazla araştırma yapmayı planladıklarını söyledi.
030000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:36Sosyal medya fenomenlerine 'izinsiz çekiliş' soruşturması
14:33Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
14:32İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı'ndan Kabil Havaalanı yakınlarında 'intihar saldırısı' uyarısı
14:28LC Waikiki maymunu geri döndü
14:24'Üniversite kuracağız' diyerek 75 kişiyi toplamda 11 milyon lira dolandırdılar
14:20Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı: '4. doz tanımlanırsa yaptıracağım'
14:11Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yeni rekor
14:06Eski Dışişleri Bakanı Çetin: Türkiye, Taliban’ı ikna edebilmek için Pakistan’ı araya sokmaya çalıştı
14:00CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir' diyen herkesle kucaklaşacağız
13:57Bahçeli: Ne terör saldırıları ne düzensiz göç akınları Türk milletinin istikbalini karartamayacak
13:56İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'
13:52Ankara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor
13:34Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'a Yunanistan'da engel
13:33Diyanet: Kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir
13:33Sabahın ilk ışıklarında kadınların zorlu mesaisi: Tandır ekmeği
13:23Yıllarca şiddet gördüğü eşini öldürmüştü: 1.5 aylık hamile olduğunu öğrendi
13:11Dev kaplumbağanın kuş avlayıp yediği ilk kez belgelendi
13:09Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda: Koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi
13:07Bakan Koca'dan Şanlıurfa uyarısı: Risk çok yüksek
12:58Azerbaycan: Ermenistan ordusu mevzilerimize ateş açtı