https://tr.sputniknews.com/20210826/dev-kaplumbaganin-kus-avlayip-yedigi-ilk-kez-belgelendi-1048353389.html

Dev kaplumbağanın kuş avlayıp yediği ilk kez belgelendi

Dev kaplumbağanın kuş avlayıp yediği ilk kez belgelendi

Otçul bilinen kaplumbağaların Seyşel Adaları'nda yaşayan dev bir türü, ilk kez yavru kuş avlayıp yerken görüntülendi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T13:11+0300

2021-08-26T13:11+0300

2021-08-26T13:35+0300

yaşam

kaplumbağa

seyşel adaları

dev

seyşeller

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Kamuoyunda otçul olarak bilinen kaplumbağaların Galapagos ve Seychelles (Seyşel) Adaları'nda yaşayan dev türleri üzerinde yürütülen bir araştırma sırasında dev bir kaplumbağanın yavru bir kuşu avlayıp mideye indirirken görüntülenmesi şaşkınla karşılandı.Current Biology'de yayımlanan Anna Zora ile Justin Gerlach'ın yürüttükleri araştırmada, Şeyşeller'de dev bir kaplumbağanın yavru bir kuşu yediğini gösteren videoya yer verildi.Dev kaplumbağanın saldırı beklemeyen deniz kırlangıcı yavrusuna saldırıp afiyetle yediği videonun, herhangi bir vahşi kaplumbağa türünde kasıtlı avlanmanın ilk belgesi olduğu belirtildi. Sözkonusu videoyu Temmuz 2020'de çektiğini belirten Frégate Adası'nın yaban yaşamı koruma yöneticisi Anna Zora, "Kaplumbağanın tuhaf şekilde hareket ettiğini görünce durdum ve izlemeye başladım ve ne yaptığını fark edince filme çektim" dedi. "Bu daha önce vahşi kaplumbağalarda görülmemiş tümüyle beklenmedik bir davranış" diye ekleyen Cambridge Üniversitesi'nin Zooloji Müzesi araştırmacısı ve Peterhouse Araştırmaları Direktörü Justin Gerlach, şunları söyledi:"Dev kaplumbağa, yavru kuşu bir kütük boyunca takip etti, sonunda civcivi öldürüp yedi. Kaplumbağa normal yürüme hızında hareket ettiğinden çok yavaş bir karşılaşmaydı - tüm etkileşim yedi dakika sürdü ve oldukça korkunçtu."'Avcılıkta deneyimli'Kaplumbağanın kuşa doğru hareket şeklinin bu eylemde 'deneyimli' olduğunu gösterdiği değerlendirmesini yapan Gerlach, şöyle konuştu:"Çok bilinçli hareket ediyor - sadece ortalıkta dolaşmıyor, kuşa bakıyor ve doğrudan ona yürüyor, açıkça bir şey yapmaya niyetli. Bu bana kasıtlı olarak yaptığını gösteriyor. Ne yaptığını biliyor, bunu daha önce de yaptı." Protein ve kalsiyum ihtiyacıKaplumbağaların vejeteryan olduğunun düşünülmesine rağmen fırsatçılık yapıp hayvan leşi, kemik ve salyangoz kabukları yediğinin görüldüğünü, bunu protein ve kalsiyum almak için yaptığını aktaran İngiliz araştırmacı, "Ama bu, yemek için kasten öldürdüklerine dair ilk video kanıtı" dedi.Ancak ekip, bu tür davranışların kaplumbağalar arasında ne kadar yaygın olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceklerini ve bu konuda daha fazla araştırma yapmayı planladıklarını söyledi.

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