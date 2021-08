https://tr.sputniknews.com/20210826/fenerbahce-kadin-futbol-takimi-kuruyor-1048351454.html

Fenerbahçe, kadın futbol takımı kuruyor

Fenerbahçe, kadın futbol takımı kuruyor

26.08.2021

Süper Lig deviFenerbahçe, Kadın Futbol Takımı'nın kurulacağını resmen duyurdu.İşte resmi siteden yapılan açıklama:"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mücadele ettiğimiz 9 branşta sporun lokomotifi olup, Türk sporunun geleceği için aydın ve başarılı sporcular yetiştirme bilinciyle çıktığımız yolda, ülkemizin değerlerini sahiplenerek ait olduğumuz toplum için katma değer yaratmayı, kadınlar ve kız çocukları için adımlar atmayı görevlerimizden biri olarak kabul ettik.Şimdi, Fenerbahçe olarak bu bilinç ve yaklaşımla önemli bir adım daha atıyor; UEFA’nın Avrupa’nın gelişime en açık alanı olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgi ile desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz.Haziran ayında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızda, kongre üyelerimizden aldığımız yetki ile bu önemli adımı hayata geçiren Kulübümüz için; gerek kutsal formamızla mücadelelerinde gerekse tribünlerimizde Kulübümüzün yanında duruşlarıyla tarihimizde eşi benzeri görülmemiş izler bırakan kadınlar, her zaman çok özel ve önemli bir yere sahiptir.Dünyada bir ilk olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının toplumun her alanında katılımlarının artması için Birleşmiş Milletler'in hayata geçirdiği HeForShe ile güçlerini birleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadınların her alanda olduğu gibi futbolda da temsil edilmesini destekliyor;Fenerbahçeli kadınların, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarihe damgalarını vuracaklarına,Kadın Futbol Takımımızın, Kulübümüzü şampiyonluklarla gururlandıracağına ve gelecek nesillere iyi birer örnek teşkil edeceklerine inanıyoruz.FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

