https://tr.sputniknews.com/20210826/hdp-binasina-siyah-celenk-birakildi-1048345165.html

HDP binasına siyah çelenk bırakıldı

HDP binasına siyah çelenk bırakıldı

Diyarbakır’da devam eden 'evlat nöbetini' temsilen Ankara'ya gelen iki kişi, HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T07:13+0300

2021-08-26T07:13+0300

2021-08-26T07:12+0300

politika

ankara

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diyarbakır

çelenk

halkların demokratik partisi (hdp)

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HDP Genel Merkezi'ne 'Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz' yazılı çelengi bırakan babalar daha sonra açıklama yaptı. Milliyet'in haberine göre Celil Bektaş, “Evladımız gelene kadar HDP’nin peşini bırakmayacağız” dedi. Süleyman Aydın da, “HDP zaman zaman açıklamasında diyor ya ‘Zulüm var Doğu’da’. Doğrudur PKK zulmü, HDP zulmü var?” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210728/icisleri-bakanligi-teslim-olan-orgut-mensuplarindan-3unun-ailesi-diyarbakirda-evlat-nobeti-tutanlar-1045080088.html

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ankara, hdp, diyarbakır, çelenk, halkların demokratik partisi (hdp)