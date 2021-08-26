HDP binasına siyah çelenk bırakıldı

HDP Genel Merkezi'ne 'Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz' yazılı çelengi bırakan babalar daha sonra açıklama yaptı. Milliyet'in haberine göre Celil Bektaş, “Evladımız gelene kadar HDP’nin peşini bırakmayacağız” dedi. Süleyman Aydın da, “HDP zaman zaman açıklamasında diyor ya ‘Zulüm var Doğu’da’. Doğrudur PKK zulmü, HDP zulmü var?” diye konuştu.
Diyarbakır’da devam eden 'evlat nöbetini' temsilen Ankara'ya gelen iki kişi, HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı.
HDP Genel Merkezi'ne 'Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz' yazılı çelengi bırakan babalar daha sonra açıklama yaptı.
Milliyet'in haberine göre Celil Bektaş, “Evladımız gelene kadar HDP’nin peşini bırakmayacağız” dedi. Süleyman Aydın da, “HDP zaman zaman açıklamasında diyor ya ‘Zulüm var Doğu’da’. Doğrudur PKK zulmü, HDP zulmü var?” diye konuştu.