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İletişim Başkanı Altun: Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğiz
İletişim Başkanı Altun: Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğiz
İletişim Başkanı Altun, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T15:23+0300
2021-08-26T15:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
afganistan
libya
fahrettin altun
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin dönüşüne ilişkin paylaşımda bulundu.Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini belirten Altun, Türk ordusunun 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldığını hatırlattı. Altun, ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 20 yıldır Afgan halkının güvenliğini sağlamak ve Afganistan'da istikrara katkıda bulunmak adına onurlu bir görev yaptığını vurgulayan Altun, şöyle devam etti:'Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor'Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma isteğinin, bölgedeki politikalarıyla aynı doğrultuda olduğunu belirten Altun, Libya'dan Azerbaycan'a, Somali'den Suriye'ye ve Afganistan'a kadar Türkiye'nin, "Bölgede herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" inancıyla insan odaklı bir dış politika izlediğini söyledi.Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye'nin askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı aldığını ifade eden Altun, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
türkiye
afganistan
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recep tayyip erdoğan, afganistan, libya, fahrettin altun, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

İletişim Başkanı Altun: Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğiz

15:23 26.08.2021
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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İletişim Başkanı Altun, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin dönüşüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini belirten Altun, Türk ordusunun 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldığını hatırlattı.
Altun, ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 20 yıldır Afgan halkının güvenliğini sağlamak ve Afganistan'da istikrara katkıda bulunmak adına onurlu bir görev yaptığını vurgulayan Altun, şöyle devam etti:
"Afgan halkının kuvvetlerimize yönelik sevgisi, bölgeye giden herkes tarafından görülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Afganistan'da barış ve güvenliği sağlamak için çok taraflı ve uluslararası girişimleri her zaman destekledi. Afganistan'daki meseleyi hiçbir zaman ayrı tutulması gereken bir mülteci sorunu olarak görmedik. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan gelen son görüntüler, geçtiğimiz haftalarda değişen bazı siyasi dinamiklerin bir sonucudur. Havalimanındaki güvenliğin hızla kötüye gitmesi, sahadaki durumun yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir. Türkiye, belirli koşulların sağlanması halinde söz konusu havalimanında güvenliği sağlamak istediğini daha önce dile getirdi. Havalimanında yaşanan son karmaşaya rağmen Türk kuvvetleri güvenliğin ve düzenin sağlanmasına yardım etti. Askeri uçaklarımız 1129 sivili tahliye etti."

'Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor'

Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma isteğinin, bölgedeki politikalarıyla aynı doğrultuda olduğunu belirten Altun, Libya'dan Azerbaycan'a, Somali'den Suriye'ye ve Afganistan'a kadar Türkiye'nin, "Bölgede herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" inancıyla insan odaklı bir dış politika izlediğini söyledi.
Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye'nin askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı aldığını ifade eden Altun, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
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