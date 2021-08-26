https://tr.sputniknews.com/20210826/iletisim-baskani-altun-afgan-halkinin-yaninda-olmaya-devam-edecegiz-1048359205.html

İletişim Başkanı Altun: Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Altun: Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Altun, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T15:23+0300

2021-08-26T15:23+0300

2021-08-26T15:23+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

afganistan

libya

fahrettin altun

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin dönüşüne ilişkin paylaşımda bulundu.Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini belirten Altun, Türk ordusunun 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldığını hatırlattı. Altun, ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 20 yıldır Afgan halkının güvenliğini sağlamak ve Afganistan'da istikrara katkıda bulunmak adına onurlu bir görev yaptığını vurgulayan Altun, şöyle devam etti:'Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor'Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma isteğinin, bölgedeki politikalarıyla aynı doğrultuda olduğunu belirten Altun, Libya'dan Azerbaycan'a, Somali'den Suriye'ye ve Afganistan'a kadar Türkiye'nin, "Bölgede herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" inancıyla insan odaklı bir dış politika izlediğini söyledi.Son gelişmeler ve yapılan müzakereler neticesinde Türkiye'nin askeri güçlerini ve unsurlarını havalimanından tahliye etme kararı aldığını ifade eden Altun, "Türk askeri, zorlu bir görevi daha başarıyla tamamlamış olmanın gururuyla evine dönüyor. Hizmetleri ve fedakarlıkları için kendilerine minnettarız. Afgan halkının yanında olmaya da devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

türkiye

afganistan

libya

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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recep tayyip erdoğan, afganistan, libya, fahrettin altun, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kabil hamid karzai uluslararası havalimanı