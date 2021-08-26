https://tr.sputniknews.com/20210826/ingilterede-3-supermarkette-bulunan-urunlere-zehirli-madde-enjekte-eden-supheli-gozaltina-alindi-1048355550.html
İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'
İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'
Londra'nın batısında bulunan 3 süpermarket, ürünlere bilinmeyen bir madde enjekte ettiği düşünülen bir şüphelinin gözaltına alınmasının ardından kapatıldı... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T13:56+0300
2021-08-26T13:56+0300
2021-08-26T14:01+0300
dünya
ingiltere
polis
enjeksiyon
soruşturma
şüpheli
süpermarket
market
şırınga
olay
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Fulham Palace Yolu üzerinde bulunan Sainsbury's, Tesco ve Waitrose süpermarketlerinin yerel şubelerinde meydana gelen olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, bölge sakinlerine önlem olarak aldıkları ürünleri atmaları tavsiyesinde bulundu.Anlatılana göre bir şüpheli, 3 markette bulunan birçok ürüne zararlı bir madde ile enjeksiyon yaptıktan sonra gözaltına alındı.Bölge halkının aktardığına göre, marketlerdeki ürünlere birden fazla şırınga ile enjeksiyon yapan şüpheli, gözaltına alınmadan önce çevresindekilere küfürler yağdırdı.Fulham Polisi, kaç ürüne neyle ve ne kadar enjeksiyon yapıldığından emin olmadıklarını, olayın detaylıca inceleneceğini bildirdi.Öte yandan yetkililer, bölgedeki diğer marketlerde şüpheli bir durumun yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya devam ediyor.
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ingiltere, polis, enjeksiyon, soruşturma, şüpheli, süpermarket, market, şırınga, olay
İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'
13:56 26.08.2021 (güncellendi: 14:01 26.08.2021)
Londra'nın batısında bulunan 3 süpermarket, ürünlere bilinmeyen bir madde enjekte ettiği düşünülen bir şüphelinin gözaltına alınmasının ardından kapatıldı. Polis, bölge sakinlerine bu marketlerden aldıkları ürünleri atmaları tavsiyesinde bulundu.
Fulham Palace Yolu üzerinde bulunan Sainsbury's, Tesco ve Waitrose süpermarketlerinin yerel şubelerinde meydana gelen olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, bölge sakinlerine önlem olarak aldıkları ürünleri atmaları tavsiyesinde bulundu.
Anlatılana göre bir şüpheli, 3 markette bulunan birçok ürüne zararlı bir madde ile enjeksiyon yaptıktan sonra gözaltına alındı.
Bölge halkının aktardığına göre, marketlerdeki ürünlere birden fazla şırınga ile enjeksiyon yapan şüpheli, gözaltına alınmadan önce çevresindekilere küfürler yağdırdı.
Fulham Polisi, kaç ürüne neyle ve ne kadar enjeksiyon yapıldığından emin olmadıklarını, olayın detaylıca inceleneceğini bildirdi.
Öte yandan yetkililer, bölgedeki diğer marketlerde şüpheli bir durumun yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya devam ediyor.