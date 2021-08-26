Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210826/ingilterede-3-supermarkette-bulunan-urunlere-zehirli-madde-enjekte-eden-supheli-gozaltina-alindi-1048355550.html
İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'
İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'
Londra'nın batısında bulunan 3 süpermarket, ürünlere bilinmeyen bir madde enjekte ettiği düşünülen bir şüphelinin gözaltına alınmasının ardından kapatıldı... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T13:56+0300
2021-08-26T14:01+0300
dünya
ingiltere
polis
enjeksiyon
soruşturma
şüpheli
süpermarket
market
şırınga
olay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103873/91/1038739145_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_e57e653843e9672628d344f718486336.jpg
Fulham Palace Yolu üzerinde bulunan Sainsbury's, Tesco ve Waitrose süpermarketlerinin yerel şubelerinde meydana gelen olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, bölge sakinlerine önlem olarak aldıkları ürünleri atmaları tavsiyesinde bulundu.Anlatılana göre bir şüpheli, 3 markette bulunan birçok ürüne zararlı bir madde ile enjeksiyon yaptıktan sonra gözaltına alındı.Bölge halkının aktardığına göre, marketlerdeki ürünlere birden fazla şırınga ile enjeksiyon yapan şüpheli, gözaltına alınmadan önce çevresindekilere küfürler yağdırdı.Fulham Polisi, kaç ürüne neyle ve ne kadar enjeksiyon yapıldığından emin olmadıklarını, olayın detaylıca inceleneceğini bildirdi.Öte yandan yetkililer, bölgedeki diğer marketlerde şüpheli bir durumun yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya devam ediyor.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103873/91/1038739145_150:0:2850:2025_1920x0_80_0_0_fb894d1e68359c97584ca8f478c31004.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, polis, enjeksiyon, soruşturma, şüpheli, süpermarket, market, şırınga, olay

İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'

13:56 26.08.2021 (güncellendi: 14:01 26.08.2021)
© AP Photo / Thomas Peipertşırınga - iğne
şırınga - iğne - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Thomas Peipert
Abone ol
Londra'nın batısında bulunan 3 süpermarket, ürünlere bilinmeyen bir madde enjekte ettiği düşünülen bir şüphelinin gözaltına alınmasının ardından kapatıldı. Polis, bölge sakinlerine bu marketlerden aldıkları ürünleri atmaları tavsiyesinde bulundu.
Fulham Palace Yolu üzerinde bulunan Sainsbury's, Tesco ve Waitrose süpermarketlerinin yerel şubelerinde meydana gelen olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, bölge sakinlerine önlem olarak aldıkları ürünleri atmaları tavsiyesinde bulundu.
Anlatılana göre bir şüpheli, 3 markette bulunan birçok ürüne zararlı bir madde ile enjeksiyon yaptıktan sonra gözaltına alındı.
Bölge halkının aktardığına göre, marketlerdeki ürünlere birden fazla şırınga ile enjeksiyon yapan şüpheli, gözaltına alınmadan önce çevresindekilere küfürler yağdırdı.
Fulham Polisi, kaç ürüne neyle ve ne kadar enjeksiyon yapıldığından emin olmadıklarını, olayın detaylıca inceleneceğini bildirdi.
Öte yandan yetkililer, bölgedeki diğer marketlerde şüpheli bir durumun yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya devam ediyor.
200202
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:36Sosyal medya fenomenlerine 'izinsiz çekiliş' soruşturması
14:33Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
14:32İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı'ndan Kabil Havaalanı yakınlarında 'intihar saldırısı' uyarısı
14:28LC Waikiki maymunu geri döndü
14:24'Üniversite kuracağız' diyerek 75 kişiyi toplamda 11 milyon lira dolandırdılar
14:20Şanlıurfa'da aşiretlerden aşı çağrısı: '4. doz tanımlanırsa yaptıracağım'
14:11Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yeni rekor
14:06Eski Dışişleri Bakanı Çetin: Türkiye, Taliban’ı ikna edebilmek için Pakistan’ı araya sokmaya çalıştı
14:00CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir' diyen herkesle kucaklaşacağız
13:57Bahçeli: Ne terör saldırıları ne düzensiz göç akınları Türk milletinin istikbalini karartamayacak
13:56İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'
13:52Ankara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor
13:34Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal'a Yunanistan'da engel
13:33Diyanet: Kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir
13:33Sabahın ilk ışıklarında kadınların zorlu mesaisi: Tandır ekmeği
13:23Yıllarca şiddet gördüğü eşini öldürmüştü: 1.5 aylık hamile olduğunu öğrendi
13:11Dev kaplumbağanın kuş avlayıp yediği ilk kez belgelendi
13:09Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda: Koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi
13:07Bakan Koca'dan Şanlıurfa uyarısı: Risk çok yüksek
12:58Azerbaycan: Ermenistan ordusu mevzilerimize ateş açtı