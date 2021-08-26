https://tr.sputniknews.com/20210826/ingilterede-3-supermarkette-bulunan-urunlere-zehirli-madde-enjekte-eden-supheli-gozaltina-alindi-1048355550.html

İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'

İngiltere'de polis, 3 süpermarketi kapattı: 'Aldığınız ürünleri atın'

Londra'nın batısında bulunan 3 süpermarket, ürünlere bilinmeyen bir madde enjekte ettiği düşünülen bir şüphelinin gözaltına alınmasının ardından kapatıldı... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T13:56+0300

2021-08-26T13:56+0300

2021-08-26T14:01+0300

dünya

ingiltere

polis

enjeksiyon

soruşturma

şüpheli

süpermarket

market

şırınga

olay

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Fulham Palace Yolu üzerinde bulunan Sainsbury's, Tesco ve Waitrose süpermarketlerinin yerel şubelerinde meydana gelen olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, bölge sakinlerine önlem olarak aldıkları ürünleri atmaları tavsiyesinde bulundu.Anlatılana göre bir şüpheli, 3 markette bulunan birçok ürüne zararlı bir madde ile enjeksiyon yaptıktan sonra gözaltına alındı.Bölge halkının aktardığına göre, marketlerdeki ürünlere birden fazla şırınga ile enjeksiyon yapan şüpheli, gözaltına alınmadan önce çevresindekilere küfürler yağdırdı.Fulham Polisi, kaç ürüne neyle ve ne kadar enjeksiyon yapıldığından emin olmadıklarını, olayın detaylıca inceleneceğini bildirdi.Öte yandan yetkililer, bölgedeki diğer marketlerde şüpheli bir durumun yaşanıp yaşanmadığını araştırmaya devam ediyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, polis, enjeksiyon, soruşturma, şüpheli, süpermarket, market, şırınga, olay