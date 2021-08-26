Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210826/ingilterede-eylem-baslatan-cevreci-grup-2019daki-gosterilerde-sokaklarda-120-ton-cop-birakti-1048342530.html
'İngiltere'de eylem başlatan çevreci grup 2019'daki gösterilerde sokaklarda 120 ton çöp bıraktı'
'İngiltere'de eylem başlatan çevreci grup 2019'daki gösterilerde sokaklarda 120 ton çöp bıraktı'
İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan çevreci grup 'Extinction Rebellion' aktivistlerinin, 2019'daki gösterilerde başkent Londra sokaklarında... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T01:54+0300
2021-08-26T01:54+0300
dünya
ingiltere
protesto
iklim değişikliği
çevreciler
extinction rebellion
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048342503_0:98:1801:1111_1920x0_80_0_0_158058a10591fbf59109555672986dd4.jpg
İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, 2019'daki gösterilerde başkentteki sokak ve meydanları kapatan grup, arkasında 120 ton çöp bıraktı ve bu çöpün temizlenmesi belediyeye 50 bin sterline mal oldu.İşçi Partisi Milletvekili Nickie Aiken, seçim bölgesi sokaklarından kaldırılması gereken 120 ton çöpün yaklaşık 50 bin sterline mal olduğunu açıkladı.'Extinction Rebellion' grubundan bir sözcü ise çöpün temizlenmesinin belediyeye ek bir maliyeti olmadığını savunarak, "Toplanan 120 ton çöp iki haftalık bir süre içinde gerçekleşti. Bu rakamı karşılaştırmak gerekirse, Londra'nın 2016-2017 yeni yıl kutlamaları sırasında Westminster sadece bir gecede 85 ton çöpü temizledi" ifadelerini kullandı.Öte yandan, fosil yakıtların kullanımına da şiddetle karşı çıkan 'Extinction Rebellion' grubunun kurucularından Dr. Gail Bradbrook, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, dizel araç kullandığını itiraf etmiş, çocuklarını spor müsabakalarına götürmek için buna ihtiyacı olduğunu ve elektrikli araca parasının yetmediğini söylemişti.Bradbrook, "Bazı şeyler sistemik sorunlar, öyle değil mi? Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.'Çevreci grup' Londra'da 2 haftalık eylem başlattıExtinction Rebellion, 23 Ağustos'ta Londra'da 2 hafta sürecek eylemine başlamıştı. Başkentin en işlek sokak ve meydanlarını kapatarak dans eden ve oturma eylemi düzenleyen çok sayıda gösterici, yer yer trafiğin akışına da engel oluyor.Gruptan yapılan açıklamada, Extinction Rebellion'ın 'iklim ve ekolojik kriz sebeplerini hedef almak için' Londra'da yeniden sokaklarda olacağı belirtilmişti.Polisten yapılan açıklamada ise protestoların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği ifade edilerek, bu sürede şehirde aksaklıklar yaşanabileceği vurgulanmıştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Komiser Yardımcısı Matt Twist, Extinction Rebellion'ın daha önce de Londra'da 3 uzun süreli gösteri yaptığını, bunlar sırasında metro ve otobüs hatlarının kesintiye uğradığını hatırlatmıştı.Herkes gibi Extinction Rebellion'ın da toplanma ve protesto hakkı olduğunu kaydeden Twist, "Ancak bu haklar, kısıtlı ve başkalarının haklarına uygun olmalı. Londra'daki ciddi aksamalara neden olma ve yasal işlerin devam etmesini engelleme hakkına sahip değiller" dedi.Grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048342503_94:0:1705:1208_1920x0_80_0_0_ca2ffc46ae1eac278a004b48954da38f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, protesto, iklim değişikliği, çevreciler, extinction rebellion

'İngiltere'de eylem başlatan çevreci grup 2019'daki gösterilerde sokaklarda 120 ton çöp bıraktı'

01:54 26.08.2021
© REUTERS / Henry NichollsExtinction Rebellion
Extinction Rebellion - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
Abone ol
İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan çevreci grup 'Extinction Rebellion' aktivistlerinin, 2019'daki gösterilerde başkent Londra sokaklarında 120 ton çöp bıraktığı bildirildi.
İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, 2019'daki gösterilerde başkentteki sokak ve meydanları kapatan grup, arkasında 120 ton çöp bıraktı ve bu çöpün temizlenmesi belediyeye 50 bin sterline mal oldu.
İşçi Partisi Milletvekili Nickie Aiken, seçim bölgesi sokaklarından kaldırılması gereken 120 ton çöpün yaklaşık 50 bin sterline mal olduğunu açıkladı.
'Extinction Rebellion' grubundan bir sözcü ise çöpün temizlenmesinin belediyeye ek bir maliyeti olmadığını savunarak, "Toplanan 120 ton çöp iki haftalık bir süre içinde gerçekleşti. Bu rakamı karşılaştırmak gerekirse, Londra'nın 2016-2017 yeni yıl kutlamaları sırasında Westminster sadece bir gecede 85 ton çöpü temizledi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, fosil yakıtların kullanımına da şiddetle karşı çıkan 'Extinction Rebellion' grubunun kurucularından Dr. Gail Bradbrook, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, dizel araç kullandığını itiraf etmiş, çocuklarını spor müsabakalarına götürmek için buna ihtiyacı olduğunu ve elektrikli araca parasının yetmediğini söylemişti.
Bradbrook, "Bazı şeyler sistemik sorunlar, öyle değil mi? Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

'Çevreci grup' Londra'da 2 haftalık eylem başlattı

Extinction Rebellion, 23 Ağustos'ta Londra'da 2 hafta sürecek eylemine başlamıştı. Başkentin en işlek sokak ve meydanlarını kapatarak dans eden ve oturma eylemi düzenleyen çok sayıda gösterici, yer yer trafiğin akışına da engel oluyor.
Gruptan yapılan açıklamada, Extinction Rebellion'ın 'iklim ve ekolojik kriz sebeplerini hedef almak için' Londra'da yeniden sokaklarda olacağı belirtilmişti.
Polisten yapılan açıklamada ise protestoların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği ifade edilerek, bu sürede şehirde aksaklıklar yaşanabileceği vurgulanmıştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Komiser Yardımcısı Matt Twist, Extinction Rebellion'ın daha önce de Londra'da 3 uzun süreli gösteri yaptığını, bunlar sırasında metro ve otobüs hatlarının kesintiye uğradığını hatırlatmıştı.
Herkes gibi Extinction Rebellion'ın da toplanma ve protesto hakkı olduğunu kaydeden Twist, "Ancak bu haklar, kısıtlı ve başkalarının haklarına uygun olmalı. Londra'daki ciddi aksamalara neden olma ve yasal işlerin devam etmesini engelleme hakkına sahip değiller" dedi.
Grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:11Fransa, Kabil’deki Büyükelçiliğinin tahliyesine yardım eden Afgan mülteciye hapis cezası verdi
02:06Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı
01:57İngiltere, vatandaşlarına 'Kabil havalimanına gitmemeleri' uyarısında bulundu
01:54'İngiltere'de eylem başlatan çevreci grup 2019'daki gösterilerde sokaklarda 120 ton çöp bıraktı'
01:40Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı'na Evren Başar atandı
01:32Rus Büyükelçiliği: Afgan öğrencilerin ülkeden tahliyesi için uçak isteyeceğiz
01:26İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Komşular ve Asya bir numaralı önceliğimiz
01:15Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması
01:01YouTube, Kovid-19 hakkında dezenformasyon içeren 1 milyondan fazla videoyu kaldırdı
00:53Ev arkadaşını tabancayla vurarak öldürdükten sonra, intihar etti
00:47Küba lideri Diaz-Canel, Putin'e insani yardımlar için teşekkür etti
00:47Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması
00:30Pfizer, üçüncü doz Kovid-19 aşısının antikor seviyesini üç kattan fazla artırdığını duyurdu
00:22Meksika Donanmasına ait helikopter, iniş yaptığı sırada düştü
00:18Bakan Koca, aşı olmamış iki sağlık çalışanının Kovid-19 sebebiyle vefat ettiğini açıkladı
00:17Yumurtalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları suyla buluştu
00:06Bayern Münih bir düzine golle turladı
00:03Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban, Orta Asya ile barış içinde olan sınırlar istiyor
Dünİsrail Genelkurmay Başkanı, yakın zamanda Gazze'de yeni bir operasyona hazırlandıklarını söyledi
DünEstonya'da haftaya pazartesi günü ilk turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday çıkmadı