Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210826/kilicdaroglundan-mykda-baskin-secim-talimati-hazirlanin-turkiyeyi-yonetecegiz-1048346045.html
Kılıçdaroğlu’ndan MYK'da ‘baskın seçim’ talimatı: Hazırlanın, Türkiye'yi yöneteceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan MYK'da ‘baskın seçim’ talimatı: Hazırlanın, Türkiye'yi yöneteceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, “Baskın seçime hazır olun” talimatını verdi. Kılıçdaroğlu'nun, “Olası baskın seçime karşı... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T09:18+0300
2021-08-26T09:18+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
seçim
erken seçim
myk
baskın seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695505_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_08bccd718b9a63e1192ae6772be4f151.jpg
CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, MYK üyeleri, olası baskın seçime yönelik kendi sorumluluk alanlarındaki hazırlıklarını anlattı. Sunumları dinleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kurmaylarına ve parti örgütüne, “Olası baskın seçime hazırlıklı olun” talimatını verdiği belirtildi.Kulis haberine göre Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044695505_93:0:1140:785_1920x0_80_0_0_4d65fa163751d020dea94d36a1fb6ad8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim, erken seçim, myk, baskın seçim

Kılıçdaroğlu’ndan MYK'da ‘baskın seçim’ talimatı: Hazırlanın, Türkiye'yi yöneteceğiz

09:18 26.08.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, “Baskın seçime hazır olun” talimatını verdi. Kılıçdaroğlu'nun, “Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olsun. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz” dediği belirtildi.
CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, MYK üyeleri, olası baskın seçime yönelik kendi sorumluluk alanlarındaki hazırlıklarını anlattı. Sunumları dinleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kurmaylarına ve parti örgütüne, “Olası baskın seçime hazırlıklı olun” talimatını verdiği belirtildi.
Kulis haberine göre Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Türkiye’de kimsesiz bir tek ev kalmayacak. CHP, tüm kimsesizlerin yanında olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç giremeyecek. Tüm belediye başkanları ve il başkanları bununla ilgili çalışmalarını yapacak ve raporlayacak. Yapılanlar milletle paylaşılacak. Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olacak. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz. Hazırlıklarınızı buna göre yapın."
613000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:38Ulaştırma Bakanlığı'ndan taksi krizi için 4 öneri
09:28Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
09:24Selvi: İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na yöneldiği ifade ediliyor
09:18Kılıçdaroğlu’ndan MYK'da ‘baskın seçim’ talimatı: Hazırlanın, Türkiye'yi yöneteceğiz
08:49Bakan Elvan: Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var
08:24Eski Afganistanlı üst düzey yetkili: Siyasiler, Taliban'ı kendi çıkarları doğrultusunda kullandı
08:07Kabil Havalimanı'nda terör saldırısı uyarısı: 'Bölgeden ayrılın'
07:54Yerli yatırımcının finansal varlıkları 5.8 trilyonu geçti
07:40DSÖ uzmanları: Kovid-19'un kökenini bulmak için zaman daralıyor
07:13HDP binasına siyah çelenk bırakıldı
06:52Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu TIR'ın altında kaldı
06:46Aynı otobüste 1 virüslü 2 temaslı: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim var kokar'
06:38Yemeğini ocakta unutup uyuyakaldı: Komşuların dikkati sayesinde kurtuldu
06:32Meteoroloji'den uyarı: Öğleden sonraya dikkat
06:28İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasında 145 bin TL para cezası kesildi
05:41BM'den uluslararası topluma Yemen'deki su ve hijyen sektörleri için acil fon çağrısı
05:21Ermenistan parlamentosunda bir günde ikinci kavga
05:05Blackwater'ın kurucusu, Afganistan'dan çıkmak isteyenlere 6 bin 500 dolarlık bilet önerdi
04:32Dünya Bankası'ndan ilaç sıkıntısı çeken Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
04:03Mısır ile Rusya arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı