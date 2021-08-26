https://tr.sputniknews.com/20210826/nagehan-alci-80-yasini-gecmis-ve-hasta-olan-tum-tutuklularin-cezasi-ev-hapsine-dondurulmeli-1048349484.html

Nagehan Alçı: 80 yaşını geçmiş ve hasta olan tüm tutukluların cezası ev hapsine döndürülmeli

Nagehan Alçı: 80 yaşını geçmiş ve hasta olan tüm tutukluların cezası ev hapsine döndürülmeli

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'hangi suçu işlemiş olursa olsun 80 yaşını geçmiş ve hasta olan tüm tutukluların cezasının ev hapsine döndürülmesi gerektiğini'... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T10:59+0300

2021-08-26T10:59+0300

2021-08-26T10:59+0300

politika

28 şubat

çevik bir

cezaevi

ev hapsi

çetin doğan

hasta

nagehan alçı

yaşlı

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığın tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşları 80'i geçmiş ve hepsinde çok ciddi sağlık sorunları bulunan 14 generalin tutuklanıp cezaevine gönderilmelerine karşı çıktığını belirten Alçı, "Bu karşı çıkış hem iktidar medyasında hem muhalefet medyasında bir tartışmanın fitilini ateşledi. Konu hakkında çok sayıda yazı çıktı, çıkıyor" dedi.Alçı, 14 generalin sağlık sorunlarının ne olduğunu, hangi hastalıklarla boğuştuklarını teker teker yazabileceğini belirterek "Çok trajik örnekler var. Ciddi derecede ağır durumda olanlar mevcut. Aslında çok da etkili olurdu hastaları isim isim yazsam ama bu kimilerince aşağılayıcı olarak algılanabilir diye yazmıyorum" ifadesini kullandı. "Sadece şunu söylüyorum: Eğer bu cezalar uygulanırsa bu paşaların hemen hepsinin cezaevinde ölme ihtimali çok kuvvetli. Sabahları kalkacağız ve ölüm haberlerini alacağız. Benim tahminim bu yönde" diye yazan Alçı, şöyle devam etti:'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 104. madde yetkisini kullanmasını rica ettim, yine ediyorum'"O sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 104. madde yetkisini kullanmasını rica ettim, yine ediyorum. 28 Şubat darbe davasında yargılananlar meşhur paşalar olduğu için bu konu gündeme geldi. Ama bana gelen mektuplardan anlıyorum ki yaşı 80’in üzerinde ve büyük sağlık problemleriyle boğuşan çok sayıda mahkum mevcut.'Mahkumların hepsi için bunu söylüyorum'Hangi suçu işlemiş olursa olsun 80 yaşını geçmiş ve hasta olan tüm tutukluların cezası ev hapsine döndürülmeli. Mahkumların hepsi için bunu söylüyorum. Keşke bu konuda uzlaşabilsek ama Türk medyasının bugünkü olgunluktan ve akıldan uzak haliyle böyle bir ihtimal çok zor görünüyor."

https://tr.sputniknews.com/20210819/nagehan-alci-28-subat-generallerinin-hapse-atilmasini-dogru-bulmuyorum-1048152987.html

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28 şubat, çevik bir, cezaevi, ev hapsi, çetin doğan, hasta, nagehan alçı, yaşlı