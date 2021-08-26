https://tr.sputniknews.com/20210826/ozlem-hazinedar-iyi-partiye-katildi-1048358829.html

Özlem Hazinedar, İYİ Parti'ye katıldı

Özlem Hazinedar, İYİ Parti'ye katıldı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar, İYİ Parti'ye katıldı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T15:12+0300

2021-08-26T15:12+0300

2021-08-26T15:13+0300

politika

içişleri bakanlığı

murat hazinedar

beşiktaş belediyesi

özlem hazinedar

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İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar, İYİ Parti'ye katıldı.İçişleri Bakanlığı, o dönem Hazinedar'ın görevden alınma gerekçelerini; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi olarak açıklamıştı.

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içişleri bakanlığı, murat hazinedar, beşiktaş belediyesi, özlem hazinedar