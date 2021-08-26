https://tr.sputniknews.com/20210826/rusyadan-whatsapp-twitter-ve-facebooka-para-cezasi-1048359705.html

Rusya'dan WhatsApp, Twitter ve Facebook’a para cezası

Rusya'dan WhatsApp, Twitter ve Facebook’a para cezası

Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, kullanıcı verilerini ülkedeki veri tabanlarına taşımayan WhatsApp’a 4, Facebook’a 15, Twitter’a 17 milyon ruble para... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T15:45+0300

2021-08-26T15:45+0300

2021-08-26T15:45+0300

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, “Mahkeme kararıyla WhatsApp’a 4 milyon (54 bin dolar)para cezası verildi. Kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasına ilişkin kural ihlallerini tekrarlamaları gerekçesiyle Facebook’a 15 (202 bin dolar), Twitter’a 17 milyon ruble (229 bin dolar) para cezası hükmedildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada şirketlerin Rusların kişisel verilerinin kaydedilmesi, depolanması işlemlerinde Rusya içindeki veri tabanlarını kullanmaları gerektiği kaydedildi. Ayrıca Facebook’un verilen ilk cezayı ödediği, ancak Twitter’ın ödemediği bilgisi de verildi.Eylül 2019’da yabancı şirketlerin Rus kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren veri tabanlarını Rusya topraklarında yerelleştirilmesi gerektiği duyurulmuştu.Rusların kişisel verileriyle çalışan internet şirketlerine ülkenin vatandaşları tarafından gönderilen ve alınan tüm bilgileri 6 ay boyunca saklama zorunluluğu getiren yasa Rusya'da Ağustos 2015'ten bu yana yürürlükte.

https://tr.sputniknews.com/20210611/rusya-twitter-facebook-ve-googlein-yaptigi-ihlalleri-ve-verilen-cezalari-acikladi-1044710663.html

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