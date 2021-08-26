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https://tr.sputniknews.com/20210826/rusyadan-whatsapp-twitter-ve-facebooka-para-cezasi-1048359705.html
Rusya'dan WhatsApp, Twitter ve Facebook’a para cezası
Rusya'dan WhatsApp, Twitter ve Facebook’a para cezası
Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, kullanıcı verilerini ülkedeki veri tabanlarına taşımayan WhatsApp’a 4, Facebook’a 15, Twitter’a 17 milyon ruble para... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T15:45+0300
2021-08-26T15:45+0300
dünya
rusya
facebook
whatsapp
para cezası
twitter
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, “Mahkeme kararıyla WhatsApp’a 4 milyon (54 bin dolar)para cezası verildi. Kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasına ilişkin kural ihlallerini tekrarlamaları gerekçesiyle Facebook’a 15 (202 bin dolar), Twitter’a 17 milyon ruble (229 bin dolar) para cezası hükmedildi” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada şirketlerin Rusların kişisel verilerinin kaydedilmesi, depolanması işlemlerinde Rusya içindeki veri tabanlarını kullanmaları gerektiği kaydedildi. Ayrıca Facebook’un verilen ilk cezayı ödediği, ancak Twitter’ın ödemediği bilgisi de verildi.Eylül 2019’da yabancı şirketlerin Rus kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren veri tabanlarını Rusya topraklarında yerelleştirilmesi gerektiği duyurulmuştu.Rusların kişisel verileriyle çalışan internet şirketlerine ülkenin vatandaşları tarafından gönderilen ve alınan tüm bilgileri 6 ay boyunca saklama zorunluluğu getiren yasa Rusya'da Ağustos 2015'ten bu yana yürürlükte.
https://tr.sputniknews.com/20210611/rusya-twitter-facebook-ve-googlein-yaptigi-ihlalleri-ve-verilen-cezalari-acikladi-1044710663.html
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rusya, facebook, whatsapp, para cezası, twitter

Rusya'dan WhatsApp, Twitter ve Facebook’a para cezası

15:45 26.08.2021
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, kullanıcı verilerini ülkedeki veri tabanlarına taşımayan WhatsApp’a 4, Facebook’a 15, Twitter’a 17 milyon ruble para cezası verilmesine hükmetti. Rusya’da yasa gereği, Rus vatandaşlarına ait bütün verilerin ülkede saklanması gerekiyor.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, “Mahkeme kararıyla WhatsApp’a 4 milyon (54 bin dolar)para cezası verildi. Kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasına ilişkin kural ihlallerini tekrarlamaları gerekçesiyle Facebook’a 15 (202 bin dolar), Twitter’a 17 milyon ruble (229 bin dolar) para cezası hükmedildi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şirketlerin Rusların kişisel verilerinin kaydedilmesi, depolanması işlemlerinde Rusya içindeki veri tabanlarını kullanmaları gerektiği kaydedildi. Ayrıca Facebook’un verilen ilk cezayı ödediği, ancak Twitter’ın ödemediği bilgisi de verildi.
Eylül 2019’da yabancı şirketlerin Rus kullanıcıların kişisel bilgilerini içeren veri tabanlarını Rusya topraklarında yerelleştirilmesi gerektiği duyurulmuştu.
Rusların kişisel verileriyle çalışan internet şirketlerine ülkenin vatandaşları tarafından gönderilen ve alınan tüm bilgileri 6 ay boyunca saklama zorunluluğu getiren yasa Rusya'da Ağustos 2015'ten bu yana yürürlükte.
Facebook, Google, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2021
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Rusya; Twitter, Facebook ve Google'ın yaptığı ihlalleri ve verilen cezaları açıkladı
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