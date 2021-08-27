https://tr.sputniknews.com/20210827/afganistandan-tahliye-edilen-azerbaycan-askerleri-bakude-1048394157.html

Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü’de

Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü’de

Afganistan’dan tahliye edilen Azerbaycan barış gücü askerleri, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye döndü. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T20:36+0300

2021-08-27T20:36+0300

2021-08-27T20:36+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

azerbaycan

ordu

bakü

asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048394132_0:8:1001:571_1920x0_80_0_0_58a529dddc2984a20a5e5bcbf4f81dbc.jpg

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’den tahliyeler devam ediyor. 26 Ağustos’ta Afganistan'dan tahliyesine başlanan Azerbaycan barış gücü askerleri, ilk olarak Kabil'den Ankara'ya, oradan da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye getirildi. 120 askeri taşıyan uçak, Bakü’deki Gala Askeri Havalimanı’na iniş yaptı. Askerler havalimanında düzenlenen resmi törenle karşılanırken, karşılamaya Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, askerlerin aileleri ve akrabaları katıldı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kabil Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan 120 kişiden oluşan Azerbaycan barış gücünün dün gece saat 01.00 sıralarında Afganistan’dan tahliye edilerek Ankara’ya getirildiğini açıklamıştı.Öte yandan, Azerbaycan barış gücü, 2002 yılından bu yana Afganistan'da görev yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Afganistan'daki Kabil Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlıyordu.

afganistan

azerbaycan

ordu

bakü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, azerbaycan, ordu, bakü, asker