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Apple'ın açığını bulmuş, ödülü az bulunca reddetmişti: Daha yüksek bir teklif geldi, kabul ettim
Apple'ın açığını bulmuş, ödülü az bulunca reddetmişti: Daha yüksek bir teklif geldi, kabul ettim
Apple’ın açığını bularak gündeme gelen Aydın Didimli genç servet sahibi oluyor. 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, firmadan kendisine hediye olarak önemli miktarda... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T12:50+0300
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yaşam
apple
aydın
ödül
açık
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Apple'ın güvenlik açığını bularak ünlülerin fotoğrafına ulaştığını ileri süren 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, bilgisayar teknolojilerine olan düşkünlüğü sayesinde kendisine önemli miktarda bir teklif geldiğini belirti.Çoban, "Geçtiğimiz Apple'ın sistem açıklarını fark ederek bu açıkları Apple'a bildirmiştim. Bunun üzerine bana para ödülü teklif edildi. Ben bu ödülü kabul etmemiştim. Aylar sonra yeni bir teklif geldi. Ve bu teklifi kabul ettim” dedi.Hüseyin Çoban, Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin iCloud (bulut denilen depolama alanı) hesaplarına girerek, tüm fotoğraflarına ve uygulamalarına ulaştığını açıklamıştı. Bunun üzerine şirket yetkilileri ile temasa geçtiğini kaydeden Çoban, kendisine teklif edilen binlerce dolar ödülü az bularak kabul etmediğini açıklamıştı.Aylar sonra Apple'dan kendisine dönüş yapıldığını belirten 21 yaşındaki Çoban, Apple'dan gelen mesajda "Geç dönüşümüzden dolayı özür dileriz, teklifimizi kabul etmemenize üzüldük. Bulduğunuz açığı daha detaylı bir şekilde incelediğimizde değerinin daha da yüksek olduğunu fark ettik. Eğer kabul ederseniz . ödüllendirileceksiniz" şeklinde mesaj aldığını, bu ödülü kabul edeceğini söyledi.
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apple, aydın, ödül, açık

Apple'ın açığını bulmuş, ödülü az bulunca reddetmişti: Daha yüksek bir teklif geldi, kabul ettim

12:50 27.08.2021 (güncellendi: 12:52 27.08.2021)
© İHAApple açığı bulan Hüseyin Çoban
Apple açığı bulan Hüseyin Çoban - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© İHA
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Apple’ın açığını bularak gündeme gelen Aydın Didimli genç servet sahibi oluyor. 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, firmadan kendisine hediye olarak önemli miktarda para teklif edildiğini söyledi.
Apple'ın güvenlik açığını bularak ünlülerin fotoğrafına ulaştığını ileri süren 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, bilgisayar teknolojilerine olan düşkünlüğü sayesinde kendisine önemli miktarda bir teklif geldiğini belirti.
Çoban, "Geçtiğimiz Apple'ın sistem açıklarını fark ederek bu açıkları Apple'a bildirmiştim. Bunun üzerine bana para ödülü teklif edildi. Ben bu ödülü kabul etmemiştim. Aylar sonra yeni bir teklif geldi. Ve bu teklifi kabul ettim” dedi.
Hüseyin Çoban, Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin iCloud (bulut denilen depolama alanı) hesaplarına girerek, tüm fotoğraflarına ve uygulamalarına ulaştığını açıklamıştı. Bunun üzerine şirket yetkilileri ile temasa geçtiğini kaydeden Çoban, kendisine teklif edilen binlerce dolar ödülü az bularak kabul etmediğini açıklamıştı.
Aylar sonra Apple'dan kendisine dönüş yapıldığını belirten 21 yaşındaki Çoban, Apple'dan gelen mesajda "Geç dönüşümüzden dolayı özür dileriz, teklifimizi kabul etmemenize üzüldük. Bulduğunuz açığı daha detaylı bir şekilde incelediğimizde değerinin daha da yüksek olduğunu fark ettik. Eğer kabul ederseniz . ödüllendirileceksiniz" şeklinde mesaj aldığını, bu ödülü kabul edeceğini söyledi.
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