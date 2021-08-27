https://tr.sputniknews.com/20210827/avusturyanin-eski-asiri-sagci-lideri-strache-yolsuzluktan-mahkum-oldu-1048389872.html

Avusturya'nın eski aşırı sağcı lideri Strache yolsuzluktan mahkum oldu

Avusturya'nın eski aşırı sağcı lideri Strache yolsuzluktan mahkum oldu

Rüşvet skandalı nedeniyle hem başbakan yardımcılığı hem parti başkanlığı biten ve siyasetten dışlanan Avusturya'nın eski aşırı sağcı liderinin hızlı çöküşüne... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T17:33+0300

2021-08-27T17:33+0300

2021-08-27T17:51+0300

dünya

avusturya

yolsuzluk

aşırı sağ

dava

avusturya özgürlük partisi (fpö)

rüşvet

bağış

mahkumiyet

heinz-christan strache

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İspanya'nın İbiza Adası'nda kendisini Rus iş kadını olarak tanıtan bir kişiyle 'partiye bağış karşılığı ihale verme pazarlıkları yaptığına' dair görüntülerin medyaya yansımasıyla hem hükümetten hem parti başkanlığından çekilen Avusturya'nın eski aşırı sağcı lideri Heinz Christian Strache, sonunda yolsuzluktan mahkum oldu. Mayıs 2019'daki skandalın patlaması sonrası açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki bir davada, Viyana'daki mahkeme, Strache'yi suçlu bulup 15 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı. 'Bağış karşılığı kıyak' skandalı nedeniyle Strache'nin 14 yıldır yürüttüğü aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) genel başkanlığının yanısıra başbakan yardımcılığı ve spor bakanlığından istifası, 17 aylık koalisyon hükümetinin dağılması ve erken seçimlere yol açmıştı. Ancak Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Sebastin Kurz başbakanlık koltuğunu korumayı başarmıştı.2 biner ve 10 biner euroluk iki bağış yüzündenSkandalın tetiklemesiyle Avusturya siyasetinin pek çok üst düzey ismine çeşitli yolsuzluk soruşturmaları açıldı. Uzun siyasi kariyeri hızla çöküşe geçen Strache de partisine bağışta bulunan bir dostunun özel hastanesi için kamusal fonlardan yararlanmasını sağlayacak şekilde yasa değişikliğinde rol oynamakla suçlandı. FPÖ'ye 2 biner ve 10 biner euroluk iki bağışta bulunan hastane sahibi Walter Grubmüller de Strache ile birlikte yargılandı. Bugünkü duruşmada Başsavcı Bernhard Weratschnig, yolsuzlukla ilgili "Her bir euro bardağı taşıran son eurodur" ifadesini kullandı. Hem Strache'nin hem de Grubmüller'in suçlamaları reddetmesine karşın, mahkeme her ikisini de suçlu buldu. Halk sağlığına ayrılan kamu fonlarını hortumlamak için'Grubmüller'in yıllardır halk sağlığı fonlarından para almaya çalıştığını, sonunda buna ulaşmak için bağışlarla Strache'yi harekete geçirme yoluna başvurduğunu' söyleyen yargıç, özel hastane sahibine tecilli 1 yıl hapis cezası verdi. İkili, kararı temyize götürmeye hazırlandıklarını açıkladı.FPÖ'den atılan ve geçen yıl Viyana belediye meclisine seçilme çabası başarısızlığa uğrayan Strache (52), Kovid-19 pandemisi döneminde hükümetin getirdiği kısıtlamalara yönelik protestoların başını çekti.

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