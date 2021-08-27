https://tr.sputniknews.com/20210827/bakan-akar-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1048396950.html

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T22:53+0300

2021-08-27T22:53+0300

2021-08-27T23:11+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

türkiye

hulusi akar

kabil

politika

tahliye

telefon görüşmesi

lloyd austin

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi.Akar görüşmede ayrıca Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Austin'e taziyelerini iletti.

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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abd, afganistan, türkiye, hulusi akar, kabil, politika, tahliye, telefon görüşmesi, lloyd austin, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı