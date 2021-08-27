https://tr.sputniknews.com/20210827/bakan-akar-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1048396950.html
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T22:53+0300
2021-08-27T22:53+0300
2021-08-27T23:11+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
türkiye
hulusi akar
kabil
politika
tahliye
telefon görüşmesi
lloyd austin
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi.Akar görüşmede ayrıca Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Austin'e taziyelerini iletti.
afganistan
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kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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abd, afganistan, türkiye, hulusi akar, kabil, politika, tahliye, telefon görüşmesi, lloyd austin, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
22:53 27.08.2021 (güncellendi: 23:11 27.08.2021)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi.
Akar görüşmede ayrıca Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Austin'e taziyelerini iletti.