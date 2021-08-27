https://tr.sputniknews.com/20210827/bostanci-siyasiler-elestirilebilir-ancak-nezaket-ve-saygi-icinde-yapilmasi-kulturumuzun-geregidir-1048384518.html

Bostancı: Siyasiler eleştirilebilir, ancak nezaket ve saygı içinde yapılması kültürümüzün gereğidir

Bostancı: Siyasiler eleştirilebilir, ancak nezaket ve saygı içinde yapılması kültürümüzün gereğidir

AK Partili Bostancı, "Siyasiler eleştirilebilir, ancak bunların asgari bir nezaket ve saygı içinde yapılması kültürümüzün gereğidir" dedi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T14:07+0300

2021-08-27T14:07+0300

2021-08-27T14:07+0300

türkiye

ak parti

naci bostancı

saygı

twitter

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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, siyasi liderlere de eleştiri yapılabileceğini, ancak bunun nezaket ve saygı çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi.Twitter üzerinden açıklama yapan Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

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ak parti, naci bostancı, saygı, twitter