Bostancı: Siyasiler eleştirilebilir, ancak nezaket ve saygı içinde yapılması kültürümüzün gereğidir

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, siyasi liderlere de eleştiri yapılabileceğini, ancak bunun nezaket ve saygı çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi.Twitter üzerinden açıklama yapan Bostancı, şu ifadeleri kullandı:
AK Partili Bostancı, "Siyasiler eleştirilebilir, ancak bunların asgari bir nezaket ve saygı içinde yapılması kültürümüzün gereğidir" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, siyasi liderlere de eleştiri yapılabileceğini, ancak bunun nezaket ve saygı çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Bostancı, şu ifadeleri kullandı:
Siyasiler eleştirilebilir, ancak bunların asgari bir nezaket ve saygı içinde yapılması kültürümüzün gereğidir. Özellikle siyasi liderlere karşı tutumlarda temsili niteliği dolayısıyla hem kendisini hem partisine destek veren insanlarımızı incitecek her tür tavırdan kaçınılmalıdır
Siyasiler eleştirilebilir, ancak bunların asgari bir nezaket ve saygı içinde yapılması kültürümüzün gereğidir. Özellikle siyasi liderlere karşı tutumlarda temsili niteliği dolayısıyla hem kendisini hem partisine destek veren insanlarımızı incitecek her tür tavirdan kaçınılmalıdır