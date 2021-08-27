https://tr.sputniknews.com/20210827/camasir-telindeki-kiyafetleri-caldi-tisortleri-katladi-coraplari-kokladi-1048387932.html

Çamaşır telindeki kıyafetleri çaldı: Tişörtleri katladı, çorapları kokladı

Çamaşır telindeki kıyafetleri çaldı: Tişörtleri katladı, çorapları kokladı

Antalya’da bir hırsızının evin önündeki çamaşır telinde bulunan tişört ve çorapları katlayarak düzenli şekilde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T15:56+0300

2021-08-27T15:56+0300

2021-08-27T15:56+0300

türkiye

hırsız

çorap

çamaşır

tişört

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Üzerinde şort ve tişört bulunan bir genç, balkondaki tel askılıkta serili olan çamaşırların olduğu yere geldi.Hemen sergideki tişörtün birini alıp katlayan genç, daha sonra eğilerek beğendiği kıyafetleri katlaya katlaya topladı.Tişörtlerin yönünü çeviren genç, gözüne kestirdiği kaliteli ve sağlam kıyafetleri de topladı. Aldığı çorapları da kokladığı görülen genç, toplayıp katladığı 5 tişört ve çorapla bölgeden ayrıldı.Bu anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

türkiye

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hırsız, çorap, çamaşır, tişört