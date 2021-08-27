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https://tr.sputniknews.com/20210827/camasir-telindeki-kiyafetleri-caldi-tisortleri-katladi-coraplari-kokladi-1048387932.html
Çamaşır telindeki kıyafetleri çaldı: Tişörtleri katladı, çorapları kokladı
Çamaşır telindeki kıyafetleri çaldı: Tişörtleri katladı, çorapları kokladı
Antalya’da bir hırsızının evin önündeki çamaşır telinde bulunan tişört ve çorapları katlayarak düzenli şekilde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T15:56+0300
2021-08-27T15:56+0300
2021-08-27T15:56+0300
türkiye
hırsız
çorap
çamaşır
tişört
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https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048387791_0:25:1556:900_1920x0_80_0_0_20ca32da865141c3ef43ecd69be5d27a.jpg
Üzerinde şort ve tişört bulunan bir genç, balkondaki tel askılıkta serili olan çamaşırların olduğu yere geldi.Hemen sergideki tişörtün birini alıp katlayan genç, daha sonra eğilerek beğendiği kıyafetleri katlaya katlaya topladı.Tişörtlerin yönünü çeviren genç, gözüne kestirdiği kaliteli ve sağlam kıyafetleri de topladı. Aldığı çorapları da kokladığı görülen genç, toplayıp katladığı 5 tişört ve çorapla bölgeden ayrıldı.Bu anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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hırsız, çorap, çamaşır, tişört
Çamaşır telindeki kıyafetleri çaldı: Tişörtleri katladı, çorapları kokladı
Antalya’da bir hırsızının evin önündeki çamaşır telinde bulunan tişört ve çorapları katlayarak düzenli şekilde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Üzerinde
şort ve tişört bulunan bir genç, balkondaki tel askılıkta serili olan çamaşırların olduğu yere geldi.
Hemen sergideki tişörtün birini alıp katlayan genç, daha sonra eğilerek
beğendiği kıyafetleri katlaya katlaya topladı.
Tişörtlerin yönünü çeviren genç, gözüne kestirdiği kaliteli ve sağlam kıyafetleri de topladı. Aldığı çorapları da kokladığı görülen genç, toplayıp katladığı 5 tişört ve çorapla bölgeden ayrıldı.
Bu anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.