https://tr.sputniknews.com/20210827/erdogantalibanin-afganistanda-bundan-sonraki-surecte-ne-yapacagi-cok-buyuk-onem-arz-etmektedi-1048394596.html

Erdoğan: En güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekir

Erdoğan: En güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir" dedi. Erdoğan, ABD'nin... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T20:48+0300

2021-08-27T20:48+0300

2021-08-27T21:10+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bosna hersek

abd

afganistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında bombalı saldırıya ilişkin, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır." dedi.Erdoğan, Türk sivillerin Afganistan'dan tahliye edildiğini belirterek, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" diye konuştu.ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesini değerlendiren Erdoğan, "Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı." şeklinde konuştu.

türkiye

bosna hersek

afganistan

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recep tayyip erdoğan, bosna hersek, abd, afganistan