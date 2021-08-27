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Erdoğan: En güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekir
Erdoğan: En güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir" dedi. Erdoğan, ABD'nin... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T20:48+0300
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recep tayyip erdoğan
bosna hersek
abd
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında bombalı saldırıya ilişkin, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır." dedi.Erdoğan, Türk sivillerin Afganistan'dan tahliye edildiğini belirterek, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" diye konuştu.ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesini değerlendiren Erdoğan, "Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı." şeklinde konuştu.
türkiye
bosna hersek
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recep tayyip erdoğan, bosna hersek, abd, afganistan

Erdoğan: En güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekir

20:48 27.08.2021 (güncellendi: 21:10 27.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir" dedi. Erdoğan, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle de ilgili, "Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı" görüşünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında bombalı saldırıya ilişkin, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır." dedi.
Erdoğan, Türk sivillerin Afganistan'dan tahliye edildiğini belirterek, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" diye konuştu.
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesini değerlendiren Erdoğan, "Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı." şeklinde konuştu.
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