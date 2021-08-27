Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210827/fed-baskanindan-varlik-alimi-mesaji-1048393057.html
FED Başkanı'ndan 'varlık alımı' mesajı
FED Başkanı'ndan 'varlık alımı' mesajı
Fed Başkanı Jerome Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir." dedi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T19:50+0300
2021-08-27T19:50+0300
ekonomi
fed
jerome powell
abd merkez bankası (fed)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043675944_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_d319c5ee28968324df92f17c7382c436.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde her yıl Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl planlananın aksine dijital ortamda gerçekleşen Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.Bu yılki teması "Düzensiz Bir Ekonomide Makroekonomik Politika" olan sempozyumdaki konuşmasında Powell, ABD ekonomisinin Kovid-19 salgının etkileriyle karşı karşıya kalmasının üzerinden 17 ay geçtiğini, salgının neden olduğu şokun ekonominin büyük bir kısmında ani ve benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtığını söyledi.Powell, toparlanma yolunun zorlu olduğuna işaret ederek, güçlü politika desteğinin güçlü ancak düzensiz bir toparlanmayı ateşlediğini aktardı."Salgın ekonomik faaliyeti tehdit etmeye devam ediyor"İş gücü piyasası koşullarının iyileştiğini ancak "türbülanslı" olduğunu belirten Jerome Powell, "Salgın sadece sağlığı ve yaşamı değil, ekonomik faaliyeti de tehdit etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Powell, toparlanmanın hızının beklentileri aştığına dikkati çekerek, ekonomide devam eden çalkantı göz önüne alındığında, bazı güçlükler ve sürprizlerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.İş gücü piyasasının görünümünün son aylarda önemli ölçüde iyileştiğini belirten Powell, işsizlik oranının yüzde 5.4'e gerilediğini ancak yine de çok yüksek olduğunu, uzun vadeli işsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.Powell, "Delta varyantı kısa vadeli bir risk oluştururken, maksimum istihdama doğrultusunda ilerlemenin devam etmesi için beklentiler iyi." dedi."Eğer yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse Fed buna yanıt verir"Ekonominin hızlı bir şekilde normalleşmesinin enflasyonda keskin bir artışa neden olduğuna da değinen Fed Başkanı Powell, işletmeler ve tüketicilerin fiyatlar ve ücretler üzerinde geniş çapta yukarı yönlü baskı olduğunu bildirdiğini aktardı.Powell, "Bu seviyelerdeki enflasyon elbette endişe kaynağı. Ancak bu endişe, bu yüksek okumaların geçici olduğunu kanıtlayan bir dizi faktör tarafından yumuşatılıyor. Bu değerlendirme kritik ve devam eden bir değerlendirmedir ve gelen verileri dikkatle izliyoruz." diye konuştu.Enflasyonun dinamiklerinin karışık olduğunu ve enflasyon görünümünü bir dizi farklı perspektiften değerlendirdiklerini anlatan Powell, temel görünümün enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyon hedefiyle tutarlı seviyelere dönmesiyle maksimum istihdama doğru ilerlemenin devam etmesi olduğunu yineledi.Powell, "Eğer yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kesinlikle buna yanıt verir, enflasyonun hedefimiz ile tutarlı hale geri dönmesini sağlayacak araçları kullanır." dedi."Bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir"Gelen verilerin bazı arz-talep dengesizliklerinin iyileştiğine ve enflasyonda devam eden ılımlı havaya dair daha fazla kanıt sağlaması gerektiğinin altını çizen Jerome Powell, ayrıca güçlü istihdamın devam etmesini beklediklerini ifade etti.Powell, Delta varyantının etkilerini de takip edeceklerini belirterek, "Şimdilik politikanın iyi konumlandırıldığına inanıyorum, her zaman olduğu gibi hedeflerimize ulaşmak için politikayı uygun şekilde ayarlamaya hazırız." diye konuştu.Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "kayda değer" ilerlemeler görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edileceğini söylediklerini hatırlatan Powell, şunları kaydetti:"Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasının sinyali değil"Fed Başkanı Powell, "Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Powell, maksimum istihdama ulaşmak için kat edilmesi gereken çok yolun olduğunu ve sürdürülebilir bir temelde yüzde 2 enflasyona ulaşıp ulaşılmayacağını zamanın göstereceğini sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043675944_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_bc4f5d8b46b69af36ce8de786f42adeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fed, jerome powell, abd merkez bankası (fed)

FED Başkanı'ndan 'varlık alımı' mesajı

19:50 27.08.2021
© REUTERS / Susan WalshJerome Powell
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Susan Walsh
Abone ol
Fed Başkanı Jerome Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir." dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.
Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde her yıl Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl planlananın aksine dijital ortamda gerçekleşen Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.
Bu yılki teması "Düzensiz Bir Ekonomide Makroekonomik Politika" olan sempozyumdaki konuşmasında Powell, ABD ekonomisinin Kovid-19 salgının etkileriyle karşı karşıya kalmasının üzerinden 17 ay geçtiğini, salgının neden olduğu şokun ekonominin büyük bir kısmında ani ve benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtığını söyledi.
Powell, toparlanma yolunun zorlu olduğuna işaret ederek, güçlü politika desteğinin güçlü ancak düzensiz bir toparlanmayı ateşlediğini aktardı.

"Salgın ekonomik faaliyeti tehdit etmeye devam ediyor"

İş gücü piyasası koşullarının iyileştiğini ancak "türbülanslı" olduğunu belirten Jerome Powell, "Salgın sadece sağlığı ve yaşamı değil, ekonomik faaliyeti de tehdit etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Powell, toparlanmanın hızının beklentileri aştığına dikkati çekerek, ekonomide devam eden çalkantı göz önüne alındığında, bazı güçlükler ve sürprizlerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
İş gücü piyasasının görünümünün son aylarda önemli ölçüde iyileştiğini belirten Powell, işsizlik oranının yüzde 5.4'e gerilediğini ancak yine de çok yüksek olduğunu, uzun vadeli işsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.
Powell, "Delta varyantı kısa vadeli bir risk oluştururken, maksimum istihdama doğrultusunda ilerlemenin devam etmesi için beklentiler iyi." dedi.

"Eğer yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse Fed buna yanıt verir"

Ekonominin hızlı bir şekilde normalleşmesinin enflasyonda keskin bir artışa neden olduğuna da değinen Fed Başkanı Powell, işletmeler ve tüketicilerin fiyatlar ve ücretler üzerinde geniş çapta yukarı yönlü baskı olduğunu bildirdiğini aktardı.
Powell, "Bu seviyelerdeki enflasyon elbette endişe kaynağı. Ancak bu endişe, bu yüksek okumaların geçici olduğunu kanıtlayan bir dizi faktör tarafından yumuşatılıyor. Bu değerlendirme kritik ve devam eden bir değerlendirmedir ve gelen verileri dikkatle izliyoruz." diye konuştu.
Enflasyonun dinamiklerinin karışık olduğunu ve enflasyon görünümünü bir dizi farklı perspektiften değerlendirdiklerini anlatan Powell, temel görünümün enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyon hedefiyle tutarlı seviyelere dönmesiyle maksimum istihdama doğru ilerlemenin devam etmesi olduğunu yineledi.
Powell, "Eğer yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kesinlikle buna yanıt verir, enflasyonun hedefimiz ile tutarlı hale geri dönmesini sağlayacak araçları kullanır." dedi.

"Bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabilir"

Gelen verilerin bazı arz-talep dengesizliklerinin iyileştiğine ve enflasyonda devam eden ılımlı havaya dair daha fazla kanıt sağlaması gerektiğinin altını çizen Jerome Powell, ayrıca güçlü istihdamın devam etmesini beklediklerini ifade etti.
Powell, Delta varyantının etkilerini de takip edeceklerini belirterek, "Şimdilik politikanın iyi konumlandırıldığına inanıyorum, her zaman olduğu gibi hedeflerimize ulaşmak için politikayı uygun şekilde ayarlamaya hazırız." diye konuştu.
Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "kayda değer" ilerlemeler görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edileceğini söylediklerini hatırlatan Powell, şunları kaydetti:
"Benim görüşüm, enflasyon için 'önemli ölçüde ilerleme' testinin karşılandığı yönünde. Ayrıca maksimum istihdama yönelik açık bir ilerleme kaydedildi. FOMC'nin temmuz ayındaki son toplantısında, çoğu katılımcı gibi ben de ekonomi beklendiği gibi gelişirse, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabileceği görüşündeydim. Aradan geçen ayda, temmuz ayına ait güçlü istihdam raporu gibi daha fazla ilerleme sağlandı, ancak Delta varyantı daha da yayıldı. Gelen verileri ve gelişen riskleri dikkatle değerlendireceğiz."

"Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasının sinyali değil"

Fed Başkanı Powell, "Varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızı, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Powell, maksimum istihdama ulaşmak için kat edilmesi gereken çok yolun olduğunu ve sürdürülebilir bir temelde yüzde 2 enflasyona ulaşıp ulaşılmayacağını zamanın göstereceğini sözlerine ekledi.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:13İsrail Başbakanı Bennett: İran’ı caydırma stratejisini geliştirdik
21:00ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı
20:50Meksika Devlet Başkanı Obrador, aracının etrafını saran göstericiler ile görüşmeyi kabul etti
20:48Erdoğan: En güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekir
20:47ABD’de mahkeme, istihbaratın, Kaşıkçı'ya yönelik tehditleri teyit etmek zorunda olmadığını söyledi
20:36Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü’de
20:32ABD'de Ida kasırgası Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor
20:18Ülker, Önem Gıda'yı satın aldı
20:16‘Sputnik V ile aşılananlar Tayland’ın Phuket ve Koh Samui adalarını ziyaret edebilecek’
20:10Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu
19:53Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 340 vaka tespit edildi, 244 kişi hayatını kaybetti
19:52Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
19:50FED Başkanı'ndan 'varlık alımı' mesajı
19:38Bakan Özer: Okullarımızın maskeden dezenfektana kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda
19:26İngiliz Dışişleri: Kabil'deki terör saldırılarında 2 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti
19:25Koronavirüs pandemisi dünyayı kahvesiz bıraktı
19:13Rusya'da savaş uçağı düştü: Pilotlar sağ kurtuldu
19:01Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, yeniden Manchester United'da
19:00Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Afganistan açıklaması: Diğer ülkeler anında çekilirken biz çekilmedik
18:58ABD'de tüketici güveni ağustosta 10 yılın en düşük seviyesine indi