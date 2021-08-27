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https://tr.sputniknews.com/20210827/fenerbahce-ve-galatasarayin-uefa-avrupa-ligindeki-rakipleri-belli-oldu-1048384017.html
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T13:52+0300
2021-08-27T13:52+0300
2021-08-27T15:00+0300
yaşam
uefa
galatasaray
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
kura
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UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kuralar bugün İstanbul'da çekildi ve eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı.Koç: Gruptan rahat çıkarızFenerbahçe Başkanı Ali Koç, kurayı değerlendirirken "Hedeflediğimiz transferleri tamamlarsak gruptan rahat çıkarız. Orta şekerli bir kura oldu" dedi.
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uefa, galatasaray, fenerbahçe, uefa avrupa ligi, kura
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu 13:52 27.08.2021 (güncellendi: 15:00 27.08.2021)
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kuralar bugün İstanbul'da çekildi ve eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:
A GRUBU
: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
B GRUBU
: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz
C GRUBU
: Napoli, Leicester, Spartak Moskova, Legia
D GRUBU
: Olympiakos, Frankfurt,
Fenerbahçe,
Antwerp
E GRUBU
: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya,
Galatasaray F GRUBU
: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G GRUBU
: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros
H GRUBU
: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien
Avrupa Konferans Ligi'nde
Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı. Koç: Gruptan rahat çıkarız
Fenerbahçe Başkanı
Ali Koç, kurayı değerlendirirken "Hedeflediğimiz transferleri tamamlarsak gruptan rahat çıkarız. Orta şekerli bir kura oldu" dedi.