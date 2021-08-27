https://tr.sputniknews.com/20210827/fenerbahce-ve-galatasarayin-uefa-avrupa-ligindeki-rakipleri-belli-oldu-1048384017.html

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün yapılan kura çekimiyle belli oldu. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T13:52+0300

2021-08-27T13:52+0300

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fenerbahçe

uefa avrupa ligi

kura

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UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kuralar bugün İstanbul'da çekildi ve eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı.Koç: Gruptan rahat çıkarızFenerbahçe Başkanı Ali Koç, kurayı değerlendirirken "Hedeflediğimiz transferleri tamamlarsak gruptan rahat çıkarız. Orta şekerli bir kura oldu" dedi.

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