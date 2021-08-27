https://tr.sputniknews.com/20210827/ibbye-basvuran-5-bin-sofor-adayinin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1048381963.html

İBB'ye başvuran 5 bin şoför adayının uyuşturucu testi pozitif çıktı

İBB'ye başvuran 5 bin şoför adayının uyuşturucu testi pozitif çıktı

İBB, aralarında servis şoförlerinin de bulunduğu 141 bin şoför adayına uyuşturucu bağımlılık testi yapıldığını ve 5 bin 315 adayın testinin ‘pozitif’ çıktığını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T12:25+0300

2021-08-27T12:25+0300

2021-08-27T12:28+0300

türkiye

ibb

uyuşturucu

taksi

test

servis şoförü

pozitif

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, İstanbul'da 7 bin 60 okul, 2 milyon 819 bin 443 öğrenci, 198 bin 165 de öğretmen bulunduğu bilgisi paylaşarak, 18 bin okul servis aracının 6 Eylül'de trafiğe çıkacağını söyledi. Servislerle taşınacak öğrenci sayısının ise 324 bin olduğunu belirtildi.Verilen bu bilgilerin ardından İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere alkol ve uyarıcı madde testi yapıldığını açıklayan Yıldırım, “Bu kapsamda bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315'i testi maalesef pozitif çıktı” dedi.Bu kişilerin şoförlük yapmalarının engellendiği kaydedildi.

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ibb, uyuşturucu, taksi, test, servis şoförü, pozitif