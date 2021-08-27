https://tr.sputniknews.com/20210827/ingiliz-disisleri-kabildeki-teror-saldirilarinda-2-ingiliz-vatandasi-hayatini-kaybetti-1048392732.html

İngiliz Dışişleri: Kabil'deki terör saldırılarında 2 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

İngiliz Dışişleri: Kabil'deki terör saldırılarında 2 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik dün düzenlenen terör saldırılarında, iki İngiliz vatandaşı ve başka bir... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T19:26+0300

2021-08-27T19:26+0300

2021-08-27T19:26+0300

taliban kontrolünde afganistan

ingiltere

işid

afganistan

kabil

horasan

dışişleri bakanı

intihar saldırısı

dominic raab

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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünkü terör saldırısında 2 İngiliz vatandaşı ile başka bir İngiliz vatandaşının çocuğunun hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığını öğrenmek beni derinden üzdü" ifadesini kullandı.Masum insanların hayatını kaybettiğini ve korkak teröristler tarafından öldürülmelerinin trajedi olduğunu dile getiren Raab, şunları kaydetti:"Dünkü alçakça saldırı, Afganistan'dakilerin karşı karşıya olduğu tehlikelerin önemine işaret ediyor ve insanları dışarı çıkarmak için neden elimizden gelen her şeyi yaptığımızı pekiştiriyor. Ailelerine konsolosluk desteği sunuyoruz. İhtiyaç anında bize başvuranlara sırtımızı dönmeyeceğiz, teröristlere asla boyun eğmeyeceğiz."Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede dün terör saldırıları düzenlenmişti.ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı IŞİD/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.Saldırılarda, 110'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210827/kabil-havaalani-saldirilarinin-sorumlulugunu-ustlenen-isid-horasan-hakkinda-ne-biliniyor-1048379848.html

ingiltere

afganistan

kabil

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ingiltere, işid, afganistan, kabil, horasan, dışişleri bakanı, intihar saldırısı, dominic raab