Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/ingiliz-disisleri-kabildeki-teror-saldirilarinda-2-ingiliz-vatandasi-hayatini-kaybetti-1048392732.html
İngiliz Dışişleri: Kabil'deki terör saldırılarında 2 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti
İngiliz Dışişleri: Kabil'deki terör saldırılarında 2 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik dün düzenlenen terör saldırılarında, iki İngiliz vatandaşı ve başka bir... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T19:26+0300
2021-08-27T19:26+0300
taliban kontrolünde afganistan
ingiltere
işid
afganistan
kabil
horasan
dışişleri bakanı
intihar saldırısı
dominic raab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/15/1034201596_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_b042214eda68995110a7c2a8e964ca0c.jpg
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünkü terör saldırısında 2 İngiliz vatandaşı ile başka bir İngiliz vatandaşının çocuğunun hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığını öğrenmek beni derinden üzdü" ifadesini kullandı.Masum insanların hayatını kaybettiğini ve korkak teröristler tarafından öldürülmelerinin trajedi olduğunu dile getiren Raab, şunları kaydetti:"Dünkü alçakça saldırı, Afganistan'dakilerin karşı karşıya olduğu tehlikelerin önemine işaret ediyor ve insanları dışarı çıkarmak için neden elimizden gelen her şeyi yaptığımızı pekiştiriyor. Ailelerine konsolosluk desteği sunuyoruz. İhtiyaç anında bize başvuranlara sırtımızı dönmeyeceğiz, teröristlere asla boyun eğmeyeceğiz."Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede dün terör saldırıları düzenlenmişti.ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı IŞİD/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.Saldırılarda, 110'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/kabil-havaalani-saldirilarinin-sorumlulugunu-ustlenen-isid-horasan-hakkinda-ne-biliniyor-1048379848.html
ingiltere
afganistan
kabil
horasan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/15/1034201596_297:0:5161:3648_1920x0_80_0_0_e01eb8742f945d60dc2873cf7f2a88dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, işid, afganistan, kabil, horasan, dışişleri bakanı, intihar saldırısı, dominic raab

İngiliz Dışişleri: Kabil'deki terör saldırılarında 2 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

19:26 27.08.2021
© AFP 2021 / Tolga Akmenİngiltere'nin yeni Brexit Bakanı Dominic Raab
İngiltere'nin yeni Brexit Bakanı Dominic Raab - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021 / Tolga Akmen
Abone ol
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik dün düzenlenen terör saldırılarında, iki İngiliz vatandaşı ve başka bir İngiliz vatandaşının çocuğu hayatını kaybetti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünkü terör saldırısında 2 İngiliz vatandaşı ile başka bir İngiliz vatandaşının çocuğunun hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığını öğrenmek beni derinden üzdü" ifadesini kullandı.
Masum insanların hayatını kaybettiğini ve korkak teröristler tarafından öldürülmelerinin trajedi olduğunu dile getiren Raab, şunları kaydetti:
"Dünkü alçakça saldırı, Afganistan'dakilerin karşı karşıya olduğu tehlikelerin önemine işaret ediyor ve insanları dışarı çıkarmak için neden elimizden gelen her şeyi yaptığımızı pekiştiriyor. Ailelerine konsolosluk desteği sunuyoruz. İhtiyaç anında bize başvuranlara sırtımızı dönmeyeceğiz, teröristlere asla boyun eğmeyeceğiz."
Britanya'nın başkenti Londra'da 3 Haziran 2017'de düzenlenen terör saldırısının ardından duvara asılan IŞİD yenilecek, sevgi kazanacak yazılı poster - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Kabil Havaalanı saldırılarının sorumluluğunu üstlenen IŞİD-Horasan hakkında ne biliniyor?
11:39
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede dün terör saldırıları düzenlenmişti.
ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı IŞİD/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.
Saldırılarda, 110'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:38Bakan Özer: Okullarımızın maskeden dezenfektana kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda
19:26İngiliz Dışişleri: Kabil'deki terör saldırılarında 2 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti
19:25Koronavirüs pandemisi dünyayı kahvesiz bıraktı
19:13Rusya'da savaş uçağı düştü: Pilotlar sağ kurtuldu
19:01Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, yeniden Manchester United'da
19:00Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Afganistan açıklaması: Diğer ülkeler anında çekilirken biz çekilmedik
18:58ABD'de tüketici güveni ağustosta 10 yılın en düşük seviyesine indi
18:50BMGK, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı
18:41Kılıçdaroğlu: TOKİ ve AFAD vatandaşı borçlandırırsa CHP'li 11 başkan borcun tamamını üstlenecek
18:39Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO’nun Karadeniz’de varlığını güçlendirmesinden yanayız
18:24PFDK'den Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
18:17Armata tanklarına yapay zeka geliyor
17:54Pentagon: Afganistan'daki bombalı saldırılarda yaralanan ABD askerleri Almanya'ya ulaştı
17:50Almanya’da Kaliningrad Bölgesini bu ülkenin bir parçası olarak gösteren afişler asıldı
17:49ABD, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 105 bin kişiyi tahliye etti
17:42ABD’li askerler tatbikat için askeri araçların ahşap kopyalarını hazırlıyor
17:37Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 927, yoksulluk sınırı ise 9 bin 533 TL
17:33Avusturya'nın eski aşırı sağcı lideri Strache yolsuzluktan mahkum oldu
17:20Adana'da termometreler 42'yi gösterdi: 'Sıcağı görmediğimizde hasta oluyoruz'
17:11İzmir'de metro ve tramvay çalışanlarından sivil kıyafet ve sakal bırakma eylemi