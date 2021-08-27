Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20210827/konyada-obruk-icinde-obruk-1048387402.html
Konya'da obruk içinde obruk
Konya'da obruk içinde obruk
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 45 metre çapında 2 metre derinliğinde obruk meydana geldi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T15:48+0300
2021-08-27T15:48+0300
multimedya
fotoğraf
konya
obruk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048387088_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6b6b64d9190594805387e54df1383167.jpg
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048387088_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a33d729ac629bbc47884ce0694218013.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, konya, obruk, фото

Konya'da obruk içinde obruk

15:48 27.08.2021
Abone ol
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 45 metre çapında 2 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Karapınar ilçesinde, Reşadiye Mahallesi Averen Mevkisi'ndeki Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde, çökme ve yarıkları görenler durumu yetkililere bildirildi.

Karapınar ilçesinde, Reşadiye Mahallesi Averen Mevkisi&#x27;ndeki Kayalıbaşı Obruğu&#x27;nun içerisinde, çökme ve yarıkları görenler durumu yetkililere bildirildi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Karapınar ilçesinde, Reşadiye Mahallesi Averen Mevkisi'ndeki Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde, çökme ve yarıkları görenler durumu yetkililere bildirildi.

© AA / Fahri Mithat Korkusuz

İlçeye 23 kilometre mesafedeki eski obruk oluşumunun içerisinde, 2 metre derinliğindeki yeni oluşumun, birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor.

İlçeye 23 kilometre mesafedeki eski obruk oluşumunun içerisinde, 2 metre derinliğindeki yeni oluşumun, birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Fahri Mithat Korkusuz

İlçeye 23 kilometre mesafedeki eski obruk oluşumunun içerisinde, 2 metre derinliğindeki yeni oluşumun, birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor.

© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Bahattin Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk bölgesinde çökmelerin devam ettiğini söyledi.

Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Bahattin Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk bölgesinde çökmelerin devam ettiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Bahattin Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk bölgesinde çökmelerin devam ettiğini söyledi.

© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Civarda çok sayıda obruk oluşumuna şahit olduklarını anlatan Parlak, "Bu Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık. Çok eski oluşumun içerisinde yeni obruğu görmek için geldim. Buralarda koyunlar otlatılırdı, insanlar geçerdi" dedi.

Civarda çok sayıda obruk oluşumuna şahit olduklarını anlatan Parlak, &quot;Bu Kayalıbaşı Obruğu&#x27;nun içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık. Çok eski oluşumun içerisinde yeni obruğu görmek için geldim. Buralarda koyunlar otlatılırdı, insanlar geçerdi&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Civarda çok sayıda obruk oluşumuna şahit olduklarını anlatan Parlak, "Bu Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık. Çok eski oluşumun içerisinde yeni obruğu görmek için geldim. Buralarda koyunlar otlatılırdı, insanlar geçerdi" dedi.

© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak da gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu olabilirdi. İki üç gün önce bir şey yoktu” dedi.

Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak da gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek, &quot;Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu olabilirdi. İki üç gün önce bir şey yoktu” dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak da gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu olabilirdi. İki üç gün önce bir şey yoktu” dedi.

© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Parlak, “Sıkça geldiğimiz bir yer. Önlem alınması gerekir, insanlarda korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Bir gün önce gördüğümüz yer ertesi gün çökmüş olabiliyor" diye ekledi

Parlak, “Sıkça geldiğimiz bir yer. Önlem alınması gerekir, insanlarda korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Bir gün önce gördüğümüz yer ertesi gün çökmüş olabiliyor&quot; diye ekledi - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Fahri Mithat Korkusuz

Parlak, “Sıkça geldiğimiz bir yer. Önlem alınması gerekir, insanlarda korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Bir gün önce gördüğümüz yer ertesi gün çökmüş olabiliyor" diye ekledi

000200
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43Putin: Afganistan konusunda yabancı liderlerle temaslarımı sürdüreceğim
16:19Çanakkale Boğazı'nda 204 kaçak göçmen yakalandı
16:07Paşinyan: Bölgede barışın tesisi için Ankara’dan olumlu sinyaller aldık
16:03Lavrov: Rusya, Kabil'deki saldırıları kınıyor
15:56Çamaşır telindeki kıyafetleri çaldı: Tişörtleri katladı, çorapları kokladı
15:53İSKİ'den su faturalarıyla ilgili taksit duyurusu
15:49Moore'dan Biden'ın Afganistan'dan çekilmesine tam destek: Amerika çok şükür bir savaşı daha kaybetti
15:48Konya'da obruk içinde obruk
15:37İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir: Takside çözüm kurumsallaşmadan ve sayısını arttırmaktan geçiyor
15:30Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
15:27Taksim Meydanı’nda İBB çalışanları birbirine girdi
15:26UEFA'dan Mustafa Denizli'ye övgü: Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca
15:25Rosoboronexport: 7 ülke ile S-400 tedarikine ilişkin görüşmeler sürüyor
15:14Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi, 3 gün içinde koronavirüsten öldü
15:14Teknik direktörü Allegri açıkladı: Ronaldo artık Juventus'ta oynamak istemiyor
15:00KGAÖ ülkeleri, Afganistan'daki durum nedeniyle Kırgızistan ve Tacikistan'da tatbikatlar düzenleyecek
14:58MEB'den öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı
14:44Taliban'dan eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla kaçtı: 'Kaçmasaydık öldürülürdük'
14:33İYİ Parti'den 'Milletimize Miras' filmi
14:32Araştırmaya göre, Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı iyi düzeyde etkinlik sağlıyor