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    Fotoğraf

    • Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler
      Son güncelleme: 19:07 13.04.2018
      19:07 13.04.2018

      Prestijli fotoğraf ödülünü alan Rus foto muhabirinden çarpıcı kareler

      Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) uluslararası haber ajansının foto muhabiri Valeriy Melnikov,dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından World Press Photo-2018'de 'Dijital Öykü Anlatımı/Kısa Form kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

      12
    • Ankara'da 'Şeker vatandır, satılamaz' eylemi
      Son güncelleme: 13:13 13.04.2018
      13:13 13.04.2018

      Ankara'da 'Şeker vatandır, satılamaz' eylemi

      Ankara'da, Şeker-İş Sendikası üyelerince şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı.

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    • Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olarak Başkomutan sıfatıyla, Güney Çin Denizi'nde yapılan donanma geçit töreninde Liaoning uçak gemisinin yanı sıra 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 savaş uçağı ve 10.000'den fazla bahriyeliyi selamladı.
      Son güncelleme: 10:15 13.04.2018
      10:15 13.04.2018

      Çin'den Güney Çin Denizi'nde tarihinin en büyük donanma geçit töreni

      Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başkomutan sıfatıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Deniz Kuvvetleri'nin bugüne kadar yaptığı en büyük deniz geçit törenine katıldı.

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    • Şekilleriyle şaşırtan uzaydaki gök cisimleri
      Son güncelleme: 21:45 12.04.2018
      21:45 12.04.2018

      Şekilleriyle şaşırtan uzaydaki gök cisimleri

      12 Nisan'da dünyada Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü, Rusya'da ise Kozmonot Günü kutlanıyor.

      10
    • Ege'de bir Karadeniz köyü
      Son güncelleme: 10:57 12.04.2018
      10:57 12.04.2018

      Ege'de bir Karadeniz köyü

      Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1973 yılındaki heyelanın ardından Gökçeada'ya yerleştirilen 61 aile, 45 yıldır yurt edindikleri bölgede geleneklerini devam ettirerek yaşıyor.

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    • Rusya Hava Kuvvetleri'nin Zafer Günü provası
      Son güncelleme: 23:14 11.04.2018
      23:14 11.04.2018

      Rus Hava Kuvvetleri’nin 9 Mayıs provasından etkileyici kareler

      Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer onuruna her yıl 9 Mayıs'ta başkent Moskova’daki tarihi Kızıl Meydan'da askeri tören düzenleyen Rusya, bu yıl da hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor.

      11
    • Kuzey Kore'deki etkinliklerden görüntüler
      Son güncelleme: 20:51 10.04.2018
      20:51 10.04.2018

      Kuzey Kore'deki toplu etkinliklerden ilgi çekici kareler

      Dünyanın en kapalı ülkesi olması nedeniyle 'gizemli ülke' olarak anılan Kuzey Kore’de toplumsal hayata ve özellikle türlü toplu etkinliklerin düzenlenmesine gayet büyük önem veriliyor.

      10
    • 112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
      Son güncelleme: 16:13 10.04.2018
      16:13 10.04.2018

      112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu

      Guinness Dünya Rekorları, 112 yaşındaki Masazo Nonaka'yı dünyanın en yaşlı erkeği kabul etti.

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    • Donmuş Baykal Gölü
      Son güncelleme: 20:51 09.04.2018
      20:51 09.04.2018

      Donmuş Baykal Gölü’nden göz alıcı kareler

      Doğu Sibirya'nın güneyinde yer alan, dünyanın en derin ve en büyük tatlı suyun rezervuarı olarak anılan tektonik Baykal Gölü, yılın tüm mevsimlerinde gezgin ve fotoğrafçıların yoğu ilgisini çekiyor.

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    • En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü
      Son güncelleme: 17:34 07.04.2018
      17:34 07.04.2018

      En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü

      Güzellikleriyle öne çıkan ve dünyanın dört bir yerinden milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Avrupa şehirlerinin çirkin, hatta korkutucu bir yüzü de var.

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    • Irak’taki Kürt kültür festivalinden renkli kareler
      Son güncelleme: 23:20 06.04.2018
      23:20 06.04.2018

      Irak’taki Kürt kültür festivalinden renkli kareler

      Irak’ın Musul kentinin 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Maklub Dağı`nda her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel Kürt kültür festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

      8
    • Doğal güzelliğiyle büyüleyen Kuzey Osetya
      Son güncelleme: 23:25 05.04.2018
      23:25 05.04.2018

      Doğal güzelliğiyle büyüleyen Kuzey Osetya manzaraları

      Rusya’ya bağlı Kafkasya cumhuriyetleriden Kuzey Osetya, doğal güzellikleri, mimari anıtları ve pitoresk doğasıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

      9
    • Efsanevi Rus fotoğrafçı Yuriy Abramoçkin'in çalışmaları
      Son güncelleme: 22:40 05.04.2018
      22:40 05.04.2018

      Efsanevi Rus fotoğrafçının objektifinden siyasetçiler ve sıradan insanlar

      20. yüzyılın önemli fotoğrafçılarından biri olarak bilinen, çok sayıda prestijli uluslararası ödüle layık görülen Rus fotoğrafçı Yuriy Abramoçkin, 4 Nisan’ı 5 Nisan’a bağlayan gece hayata göz yumdu.

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    • Beşiktaş
      Son güncelleme: 12:38 05.04.2018
      12:38 05.04.2018

      Beşiktaş Başkanı Orman: E-spor'un federasyonu kuruluyor

      Beşiktaş Kulübü ve Lenovo iş birliğiyle oluşturulan oyun alanı 'Lenovo Game On', Vodafone Park'ta açıldı.

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    • Meksika'daki Sualtı Heykel Müzesi
      Son güncelleme: 22:07 04.04.2018
      22:07 04.04.2018

      Dünyanın en büyük sualtı heykel müzesi MUSA'dan sıra dışı görüntüler

      Karayip Denizi’ne uzanan sahilleriyle Meksika’nın en canlı kentlerinden olan Cancun, dünyanın en büyük sualtı heykel müzelerinden MUSA‘ya ev sahipliği yapıyor.

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    • Özel desenli 'yüzen ofis' ilgi çekiyor
      Son güncelleme: 15:29 04.04.2018
      15:29 04.04.2018

      Özel desenli 'yüzen ofis' ilgi çekiyor

      Fenerbahçe Marina'da bulunan Hedef Yelken'e ait desenli tekne, marinadan geçenlerin dikkatini çekiyor. Mavi, kırmızı ve turuncu desenli teknede yelken eğitimi veriliyor. Tekne aynı zamanda Türkiye'deki ilk 'yüzen ofis' olma özelliği taşıyor.

      5
    • Orta Asya'daki Üstyurt Koruma Alanı
      Son güncelleme: 16:09 03.04.2018
      16:09 03.04.2018

      Orta Asya'daki Üstyurt Platosu’nun sıradışı görüntüleri

      Üstyurt Platosu, Orta Asya'nın batısında Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın topraklarında yer alıyor.

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    • Kapadokya
      Son güncelleme: 10:56 03.04.2018
      10:56 03.04.2018

      Kapodokya'yı ziyaret eden Rus kozmonot Lazutkin: Sanki başka gezegene gelmiş gibiyim

      Alçak Dünya yörüngesinde 1986 yılından 2001 yılına kadar kalan uzay istasyonu Mir'de 6 ay kalan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile birlikte Kapadokya'yı gezdi. Rus kozmonot "Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim" dedi.

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    • İstanbul, Otizm Farkındalık Günü için maviye büründü
      Son güncelleme: 23:57 02.04.2018
      23:57 02.04.2018

      İstanbul, Otizm Farkındalık Günü için maviye büründü

      Her sene 2 Nisan'da farklı etkinliklerle gündeme getirilen Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.

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    • Doğa manzaralarının muhteşem geometrisi
      Son güncelleme: 19:53 02.04.2018
      19:53 02.04.2018

      Muhteşem geometrisiyle şaşırtan doğa manzaraları

      Dünyanın dört bir yanında doğal güzelliğiyle ve müthiş geometrisiyle hayranlık uyandıran çok sayıda yer bulunuyor.

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