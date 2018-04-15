Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) uluslararası haber ajansının foto muhabiri Valeriy Melnikov,dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından World Press Photo-2018'de 'Dijital Öykü Anlatımı/Kısa Form kategorisinde ikincilik ödülü aldı.
Ankara'da, Şeker-İş Sendikası üyelerince şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başkomutan sıfatıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Deniz Kuvvetleri'nin bugüne kadar yaptığı en büyük deniz geçit törenine katıldı.
12 Nisan'da dünyada Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü, Rusya'da ise Kozmonot Günü kutlanıyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1973 yılındaki heyelanın ardından Gökçeada'ya yerleştirilen 61 aile, 45 yıldır yurt edindikleri bölgede geleneklerini devam ettirerek yaşıyor.
Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer onuruna her yıl 9 Mayıs'ta başkent Moskova’daki tarihi Kızıl Meydan'da askeri tören düzenleyen Rusya, bu yıl da hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor.
Dünyanın en kapalı ülkesi olması nedeniyle 'gizemli ülke' olarak anılan Kuzey Kore’de toplumsal hayata ve özellikle türlü toplu etkinliklerin düzenlenmesine gayet büyük önem veriliyor.
Guinness Dünya Rekorları, 112 yaşındaki Masazo Nonaka'yı dünyanın en yaşlı erkeği kabul etti.
Doğu Sibirya'nın güneyinde yer alan, dünyanın en derin ve en büyük tatlı suyun rezervuarı olarak anılan tektonik Baykal Gölü, yılın tüm mevsimlerinde gezgin ve fotoğrafçıların yoğu ilgisini çekiyor.
Güzellikleriyle öne çıkan ve dünyanın dört bir yerinden milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Avrupa şehirlerinin çirkin, hatta korkutucu bir yüzü de var.
Irak’ın Musul kentinin 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Maklub Dağı`nda her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel Kürt kültür festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Rusya’ya bağlı Kafkasya cumhuriyetleriden Kuzey Osetya, doğal güzellikleri, mimari anıtları ve pitoresk doğasıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
20. yüzyılın önemli fotoğrafçılarından biri olarak bilinen, çok sayıda prestijli uluslararası ödüle layık görülen Rus fotoğrafçı Yuriy Abramoçkin, 4 Nisan’ı 5 Nisan’a bağlayan gece hayata göz yumdu.
Beşiktaş Kulübü ve Lenovo iş birliğiyle oluşturulan oyun alanı 'Lenovo Game On', Vodafone Park'ta açıldı.
Karayip Denizi’ne uzanan sahilleriyle Meksika’nın en canlı kentlerinden olan Cancun, dünyanın en büyük sualtı heykel müzelerinden MUSA‘ya ev sahipliği yapıyor.
Fenerbahçe Marina'da bulunan Hedef Yelken'e ait desenli tekne, marinadan geçenlerin dikkatini çekiyor. Mavi, kırmızı ve turuncu desenli teknede yelken eğitimi veriliyor. Tekne aynı zamanda Türkiye'deki ilk 'yüzen ofis' olma özelliği taşıyor.
Üstyurt Platosu, Orta Asya'nın batısında Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın topraklarında yer alıyor.
Alçak Dünya yörüngesinde 1986 yılından 2001 yılına kadar kalan uzay istasyonu Mir'de 6 ay kalan Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, eşi Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya ile birlikte Kapadokya'yı gezdi. Rus kozmonot "Sanki bir başka gezegene gelmiş gibiyim" dedi.
Her sene 2 Nisan'da farklı etkinliklerle gündeme getirilen Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.
Dünyanın dört bir yanında doğal güzelliğiyle ve müthiş geometrisiyle hayranlık uyandıran çok sayıda yer bulunuyor.
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