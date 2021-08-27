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Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile Afganistan’daki durumu görüştü
Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile Afganistan’daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugünkü telefon görüşmesinde, Afganistan’daki siyasi güçler arasında... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T03:15+0300
2021-08-27T03:15+0300
dünya
rusya
suriye
sergey lavrov
iran
hüseyin emir abdullahiyan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Özellikle Afganistan’daki mevcut duruma odaklanıldı. Moskova ve Tahran'ın benzer yaklaşımlara bağlı olduğu, Afgan siyasi güçleri arasında barışçıl diyalogdan ve Afganistan’da kapsayıcı hükümetin kurulmasından yana oldukları vurgulandı” ifadesine yer verildi.Lavrov’un ayrıca İran’ın nükleer programıyla ilgili Viyana’daki görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiğini kaydettiği aktarılan açıklamada, “İran tarafı bu sinyali ciddiyetle karşıladı” dendi.İki ülke bakanı ayrıca Kovid-19’a karşı mücadeleyi, Suriye’deki durumu, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki statüsünü ve diğer konuları da değerlendirdiği belirtildi.
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rusya, suriye, sergey lavrov, iran, hüseyin emir abdullahiyan

Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile Afganistan’daki durumu görüştü

03:15 27.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugünkü telefon görüşmesinde, Afganistan’daki siyasi güçler arasında barışçıl diyalogun kurulması ve ülkede kapsayıcı hükümetin oluşturulması gerektiğini belirttiler.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Özellikle Afganistan’daki mevcut duruma odaklanıldı. Moskova ve Tahran'ın benzer yaklaşımlara bağlı olduğu, Afgan siyasi güçleri arasında barışçıl diyalogdan ve Afganistan’da kapsayıcı hükümetin kurulmasından yana oldukları vurgulandı” ifadesine yer verildi.
Lavrov’un ayrıca İran’ın nükleer programıyla ilgili Viyana’daki görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiğini kaydettiği aktarılan açıklamada, “İran tarafı bu sinyali ciddiyetle karşıladı” dendi.
İki ülke bakanı ayrıca Kovid-19’a karşı mücadeleyi, Suriye’deki durumu, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki statüsünü ve diğer konuları da değerlendirdiği belirtildi.
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