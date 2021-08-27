Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile Afganistan’daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Özellikle Afganistan’daki mevcut duruma odaklanıldı. Moskova ve Tahran'ın benzer yaklaşımlara bağlı olduğu, Afgan siyasi güçleri arasında barışçıl diyalogdan ve Afganistan’da kapsayıcı hükümetin kurulmasından yana oldukları vurgulandı” ifadesine yer verildi.Lavrov’un ayrıca İran’ın nükleer programıyla ilgili Viyana’daki görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiğini kaydettiği aktarılan açıklamada, “İran tarafı bu sinyali ciddiyetle karşıladı” dendi.İki ülke bakanı ayrıca Kovid-19’a karşı mücadeleyi, Suriye’deki durumu, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki statüsünü ve diğer konuları da değerlendirdiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugünkü telefon görüşmesinde, Afganistan’daki siyasi güçler arasında barışçıl diyalogun kurulması ve ülkede kapsayıcı hükümetin oluşturulması gerektiğini belirttiler.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Özellikle Afganistan’daki mevcut duruma odaklanıldı. Moskova ve Tahran'ın benzer yaklaşımlara bağlı olduğu, Afgan siyasi güçleri arasında barışçıl diyalogdan ve Afganistan’da kapsayıcı hükümetin kurulmasından yana oldukları vurgulandı” ifadesine yer verildi.
Lavrov’un ayrıca İran’ın nükleer programıyla ilgili Viyana’daki görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiğini kaydettiği aktarılan açıklamada, “İran tarafı bu sinyali ciddiyetle karşıladı” dendi.
İki ülke bakanı ayrıca Kovid-19’a karşı mücadeleyi, Suriye’deki durumu, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki statüsünü ve diğer konuları da değerlendirdiği belirtildi.