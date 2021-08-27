https://tr.sputniknews.com/20210827/lavrov-iran-disisleri-bakani-ile-afganistandaki-durumu-gorustu-1048373668.html

Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile Afganistan’daki durumu görüştü

Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile Afganistan’daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugünkü telefon görüşmesinde, Afganistan’daki siyasi güçler arasında... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T03:15+0300

2021-08-27T03:15+0300

2021-08-27T03:15+0300

dünya

rusya

suriye

sergey lavrov

iran

hüseyin emir abdullahiyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048231834_0:119:2595:1579_1920x0_80_0_0_381ff940506b188f930b6621df7f9d54.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Özellikle Afganistan’daki mevcut duruma odaklanıldı. Moskova ve Tahran'ın benzer yaklaşımlara bağlı olduğu, Afgan siyasi güçleri arasında barışçıl diyalogdan ve Afganistan’da kapsayıcı hükümetin kurulmasından yana oldukları vurgulandı” ifadesine yer verildi.Lavrov’un ayrıca İran’ın nükleer programıyla ilgili Viyana’daki görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiğini kaydettiği aktarılan açıklamada, “İran tarafı bu sinyali ciddiyetle karşıladı” dendi.İki ülke bakanı ayrıca Kovid-19’a karşı mücadeleyi, Suriye’deki durumu, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki statüsünü ve diğer konuları da değerlendirdiği belirtildi.

rusya

suriye

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, suriye, sergey lavrov, iran, hüseyin emir abdullahiyan