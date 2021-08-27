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Rusya, benzeri bulunmayan 'Don-2N' füze savunma radar sistemini modernize etti
Rusya, benzeri bulunmayan 'Don-2N' füze savunma radar sistemini modernize etti
Rusya'nın Moskova Bölgesi'nde konuşlu olan, dünyada muadili bulunmayan 'Don-2N' füze savunma radar sisteminin modernize edildiği açıklandı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T03:40+0300
2021-08-27T03:54+0300
savunma
rusya
füze
radar sistemi
armiya 2021 uluslararası askeri teknik forumu
don-2n
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Radar sistemleri geliştiren Rus 'RTI Sistemı' şirketinin Genel Müdürü Yuriy Anoşko, Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Sputnik'e demeç verdi.Moskova Bölgesi'nin balistik füze saldırılarına karşı korunması için kullanılan Don-2N füze savunma radar sistemi hakkında konuşan Anoşko, dünyada bir benzeri bulunmayan bu radar sistemin modernize edildiğinin altını çizdi.Anoşko, "Şu anda sistem test ediliyor. Bu çalışmalar sonucunda sistemin fonksiyonel özellikleri değişti" dedi.Radar sistemin hem nitel hem de nicel özelliklerinin iyileştirildiğini kaydeden Anoşko, hangi özelliklerin geliştirildiğine dair detay vermedi.Füze saldırısı önleme sisteminin bir parçası olan 'Don-2N', Moskova'nın füze saldırılarına karşı korunması hakkında bilgi sağlıyor.1978 yılında yapımına başlanan, 1989 yılında orduya teslim edilen ve 1991'de devreye alınan sistem, o tarihten bu yana kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor.33 metre yüksekliğe sahip 4 kenarlı piramit şeklindeki radar sisteminin köşelerinde 18 metre çaplı ultra yüksek frekanslı radar sistemleri mevcut. 360 derece görüş açısına sahip radarlar balistik füzeleri 3 bin 700 kilometre mesafeye kadar algılayabiliyor.
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rusya, füze, radar sistemi, armiya 2021 uluslararası askeri teknik forumu, don-2n

Rusya, benzeri bulunmayan 'Don-2N' füze savunma radar sistemini modernize etti

03:40 27.08.2021 (güncellendi: 03:54 27.08.2021)
© Sputnik / Кирилл КаллиниковDon-2N füze savunma radar sistemi
Don-2N füze savunma radar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya'nın Moskova Bölgesi'nde konuşlu olan, dünyada muadili bulunmayan 'Don-2N' füze savunma radar sisteminin modernize edildiği açıklandı.
Radar sistemleri geliştiren Rus 'RTI Sistemı' şirketinin Genel Müdürü Yuriy Anoşko, Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Sputnik'e demeç verdi.

Moskova Bölgesi'nin balistik füze saldırılarına karşı korunması için kullanılan Don-2N füze savunma radar sistemi hakkında konuşan Anoşko, dünyada bir benzeri bulunmayan bu radar sistemin modernize edildiğinin altını çizdi.

Anoşko, "Şu anda sistem test ediliyor. Bu çalışmalar sonucunda sistemin fonksiyonel özellikleri değişti" dedi.

Radar sistemin hem nitel hem de nicel özelliklerinin iyileştirildiğini kaydeden Anoşko, hangi özelliklerin geliştirildiğine dair detay vermedi.

Füze saldırısı önleme sisteminin bir parçası olan 'Don-2N', Moskova'nın füze saldırılarına karşı korunması hakkında bilgi sağlıyor.

1978 yılında yapımına başlanan, 1989 yılında orduya teslim edilen ve 1991'de devreye alınan sistem, o tarihten bu yana kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor.

33 metre yüksekliğe sahip 4 kenarlı piramit şeklindeki radar sisteminin köşelerinde 18 metre çaplı ultra yüksek frekanslı radar sistemleri mevcut. 360 derece görüş açısına sahip radarlar balistik füzeleri 3 bin 700 kilometre mesafeye kadar algılayabiliyor.
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