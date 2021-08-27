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https://tr.sputniknews.com/20210827/turkiyenin-paralimpik-oyunlarinda-madalya-sayisi-25e-yukseldi-1048397210.html
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
tokyo
paralimpik
madalya
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Tokyo 2020'de erkekler judo 60 kiloda Recep Çifçi ile kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya elde ettiOyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin şu ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunuyor.
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tokyo, paralimpik, madalya

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi

23:01 27.08.2021
© İHA / BURAK ERSOYTokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı
Tokyo Paralimpik Oyunları, açılış seremonisi ile başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© İHA / BURAK ERSOY
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı da 25'e yükseldi.
Tokyo 2020'de erkekler judo 60 kiloda Recep Çifçi ile kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya elde etti
Oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin şu ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunuyor.
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