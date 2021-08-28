https://tr.sputniknews.com/20210828/14-yasindaki-cocuk-polis-olan-babasinin-silahiyla-annesi-anneannesi-ve-agabeyini-oldurdu-1048406074.html

14 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

14 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

Ordu'da 14 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T12:48+0300

2021-08-28T12:48+0300

2021-08-28T14:08+0300

türkiye

ordu

polis

silah

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cinayet

baba

yaralama

anne

ağabey

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Tokat Turhal'da görevli polis memuru C.Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya gitti. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile 14 yaşındaki çocukları arasında fındık toplama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuk, babasının tabancasını alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti. Olay sonrası anne R. Y. ve anneanne C. G. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı ağabey M. Y. ve baba C.Y. Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Ağabey de hayatını kaybettiAğabey M.Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba C.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

türkiye

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ordu, polis, silah, büyükanne, cinayet, baba, yaralama, anne, ağabey