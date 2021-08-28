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https://tr.sputniknews.com/20210828/14-yasindaki-cocuk-polis-olan-babasinin-silahiyla-annesi-anneannesi-ve-agabeyini-oldurdu-1048406074.html
14 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
14 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T12:48+0300
2021-08-28T14:08+0300
türkiye
ordu
polis
silah
büyükanne
cinayet
baba
yaralama
anne
ağabey
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Tokat Turhal'da görevli polis memuru C.Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya gitti. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile 14 yaşındaki çocukları arasında fındık toplama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuk, babasının tabancasını alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti. Olay sonrası anne R. Y. ve anneanne C. G. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı ağabey M. Y. ve baba C.Y. Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Ağabey de hayatını kaybettiAğabey M.Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba C.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
türkiye
ordu
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ordu, polis, silah, büyükanne, cinayet, baba, yaralama, anne, ağabey

14 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

12:48 28.08.2021 (güncellendi: 14:08 28.08.2021)
© Fotoğraf : TwitterPolis, olay yeri, girilmez
Polis, olay yeri, girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Ordu'da 14 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü.
Tokat Turhal'da görevli polis memuru C.Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu'ya gitti.
Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile 14 yaşındaki çocukları arasında fındık toplama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuk, babasının tabancasını alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti.
Olay sonrası anne R. Y. ve anneanne C. G. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı ağabey M. Y. ve baba C.Y. Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağabey de hayatını kaybetti

Ağabey M.Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan baba C.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.
Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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