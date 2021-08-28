Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210828/ab-avrupaya-ihracata-ek-vergi-getiriyor-turkiyeden-5-sektor-etkilenecek-1048400156.html
AB, Avrupa'ya ihracata ek vergi getiriyor: Türkiye'den 5 sektör etkilenecek
AB, Avrupa'ya ihracata ek vergi getiriyor: Türkiye'den 5 sektör etkilenecek
Avrupa Birliği, 'İklim Yasası' kapsamında Avrupa'ya ihracata ilave vergi yükümlülüğü getirmeye hazırlanıyor. Yeni yasa Türkiye'den demir - çelik, çimento... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T01:47+0300
2021-08-28T01:47+0300
ekonomi
türkiye
avrupa birliği
vergi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1044622999_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34e9d93a2ea9d4807108b8a333f24273.jpg
Avrupa Birliği İklim Yasası kapsamında hazırlanan, 'Fit for 55' paketi, AB'ye yapılacak ihracata ilave vergi yükümlülüğü getirecek. Türkiye'yi de etkileyecek olan paket düzenleme, ilk etapta demir - çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerini kapsayacak.Ticaret Bakanlığı'nın TÜSİAD ve TOBB gibi bir dizi iş örgütüne ilettiği yazıya göre, AB'nin ilk İklim Yasası'nın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından, yasalaşan hedeflere ulaşmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz'da, "Fit for 55" yeşil paket taslağı hazırlandı. Taslak ile AB'ne ihracata ilave vergi getiren, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)" nedeniyle, Avrupa'daki üretimin, emisyon azaltım hedefi düşük ülkelere kaymasının önlenmesi hedefleniyor. SDKM'de Türkiye'yi önemli ölçüde etkileyecek pek çok yasal düzenleme bulunuyor. Düzenleme, iklim politikaları karşısında Avrupa sanayicilerinin rekabet gücünü korumayı amaçlıyor.Milliyet'in haberine göre, SDKM ilk etapta demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerini kapsayacak. 2023-2025 geçiş dönemi olacak ve bu aşamada bu ürünleri ithal eden AB menşeili ithalatçılar herhangi bir ödeme yapmayacak, sadece ithal edilen ürünlerde bulunan emisyonlar bildirilecek. 2026'da başlayacak uygulama döneminde ise, AB ithalatçılarının ulusal makamlara kayıt yaptırarak ürünlerde bulunan emisyonlara karşılık gelen sertifikalar satın almaları gerekecek. AB emisyon ticaret sistemine tamamen entegre olan veya AB ile emisyon anlaşması imzalayan üçüncü ülkeler, istisnadan yararlanabilecek.Sertifikaların maliyeti, euro/ton karbondioksit üzerinden hesaplanacak. Her bir maldaki emisyon miktarı, üretim esnasında açığa çıkan sera gazı emisyonu üzerinden hesaplanacak. Sistemin yeni sektörlere genişletilip genişletilmeyeceği, Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Düzenlemeye tabi mallar, sadece yetkili SKDM otoritesi tarafından yetkilendirilen beyan sahipleri tarafından Avrupa'ya ithal edilebilecek. Bu kapsamda yetkilendirilmiş şirketler, her yıl, yaptıkları ithalata ilişkin miktarlar ile neden oldukları emisyon miktarını otoritelere ibraz edecekler. Taslak halindeki SKDM düzenlemesi için Türk sanayicilerden de görüş istendi. Bu kapsamda, özellikle AB'yle yakın ticari ilişkisi olan şirketlerin yapacağı düzenleme taleplerinin Avrupa Parlamentosu'na iletileceği, gelecek değerlendirmeler kapsamında düzenlemenin son halini alacağı kaydedildi.
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1044622999_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_40bf2964bfe4bdc1be49f3ba939a2439.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, avrupa birliği, vergi

AB, Avrupa'ya ihracata ek vergi getiriyor: Türkiye'den 5 sektör etkilenecek

01:47 28.08.2021
© AAAvrupa Birliği bayrak
Avrupa Birliği bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
Abone ol
Avrupa Birliği, 'İklim Yasası' kapsamında Avrupa'ya ihracata ilave vergi yükümlülüğü getirmeye hazırlanıyor. Yeni yasa Türkiye'den demir - çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerini kapsayacak.
Avrupa Birliği İklim Yasası kapsamında hazırlanan, 'Fit for 55' paketi, AB'ye yapılacak ihracata ilave vergi yükümlülüğü getirecek. Türkiye'yi de etkileyecek olan paket düzenleme, ilk etapta demir - çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerini kapsayacak.
Ticaret Bakanlığı'nın TÜSİAD ve TOBB gibi bir dizi iş örgütüne ilettiği yazıya göre, AB'nin ilk İklim Yasası'nın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından, yasalaşan hedeflere ulaşmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz'da, "Fit for 55" yeşil paket taslağı hazırlandı.
Taslak ile AB'ne ihracata ilave vergi getiren, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)" nedeniyle, Avrupa'daki üretimin, emisyon azaltım hedefi düşük ülkelere kaymasının önlenmesi hedefleniyor. SDKM'de Türkiye'yi önemli ölçüde etkileyecek pek çok yasal düzenleme bulunuyor. Düzenleme, iklim politikaları karşısında Avrupa sanayicilerinin rekabet gücünü korumayı amaçlıyor.
Milliyet'in haberine göre, SDKM ilk etapta demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerini kapsayacak. 2023-2025 geçiş dönemi olacak ve bu aşamada bu ürünleri ithal eden AB menşeili ithalatçılar herhangi bir ödeme yapmayacak, sadece ithal edilen ürünlerde bulunan emisyonlar bildirilecek.
2026'da başlayacak uygulama döneminde ise, AB ithalatçılarının ulusal makamlara kayıt yaptırarak ürünlerde bulunan emisyonlara karşılık gelen sertifikalar satın almaları gerekecek. AB emisyon ticaret sistemine tamamen entegre olan veya AB ile emisyon anlaşması imzalayan üçüncü ülkeler, istisnadan yararlanabilecek.
Sertifikaların maliyeti, euro/ton karbondioksit üzerinden hesaplanacak. Her bir maldaki emisyon miktarı, üretim esnasında açığa çıkan sera gazı emisyonu üzerinden hesaplanacak.
Sistemin yeni sektörlere genişletilip genişletilmeyeceği, Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilecek. Düzenlemeye tabi mallar, sadece yetkili SKDM otoritesi tarafından yetkilendirilen beyan sahipleri tarafından Avrupa'ya ithal edilebilecek.
Bu kapsamda yetkilendirilmiş şirketler, her yıl, yaptıkları ithalata ilişkin miktarlar ile neden oldukları emisyon miktarını otoritelere ibraz edecekler. Taslak halindeki SKDM düzenlemesi için Türk sanayicilerden de görüş istendi. Bu kapsamda, özellikle AB'yle yakın ticari ilişkisi olan şirketlerin yapacağı düzenleme taleplerinin Avrupa Parlamentosu'na iletileceği, gelecek değerlendirmeler kapsamında düzenlemenin son halini alacağı kaydedildi.
050000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:47AB, Avrupa'ya ihracata ek vergi getiriyor: Türkiye'den 5 sektör etkilenecek
01:43Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Türkiye'nin Kabil Havaalanı şartını açıkladı
01:37The Matrix'in dördüncü filminin resmi adı açıklandı
01:33Kabil'e giden gazeteci Ersoy: Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir yerde yaşıyoruz
01:17Oğlunu tüfekle öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı
01:07Tom Cruise’un film çekiminde otomobili çalındı
01:06İzmir'de 'Ben de Varım' kampanyasında 21 milyon 816 bin lira toplandı
01:06Kennedy suikastının failine şartlı tahliye yolu açıldı
00:47Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan ülkeyi Rus karşıtı propagandaya karşı koruma çağrısı
00:46Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
00:41ABD'nin Louisiana eyaletinde Ida Kasırgası nedeniyle 'acil durum' ilan edildi
00:32Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı
00:19AFAD'dan 'yardımlar seçilmiş kişilere dağıtılıyor' iddialarına açıklama
00:16Zaharova: İngiliz istihbaratı, yabancı ajan ilan edilen bazı Rus medya kuruluşlarıyla işbirliğinde
00:13‘Taliban, Kabil Havalimanı'nın bir kısmını kontrolü altına aldı’ iddiası
Dün2020'de sera gazı salınımı 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı
DünABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz
DünRusya'nın Kabil Büyükelçisi: 170 kişi daha Afganistan'dan ayrılmak için elçiliğimize başvurdu
DünSerçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali başladı: ‘İstanbul'da anmanın gururunu yaşıyoruz'
DünTürkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi