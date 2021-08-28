https://tr.sputniknews.com/20210828/abd-afganistanin-dogusunda-iside-insansiz-hava-aracli-saldiri-1048402003.html
ABD'den Afganistan'ın doğusunda IŞİD'e insansız hava araçlı saldırı
ABD'den Afganistan'ın doğusunda IŞİD'e insansız hava araçlı saldırı
ABD ordusunun, Afganistan'ın doğusundaki Nanbahar bölgesinde bir IŞİD mensubunu insansız hava aracıyla hedef aldığı bildirildi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T04:40+0300
2021-08-28T04:40+0300
2021-08-28T04:57+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
işid
afganistan
saldırı
insansız hava aracı (iha)
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ABD ordusu, önceki gün Kabil Havaalanı'nda düzenlenen ve IŞİD-Horasan örgütünün üstlendiği bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan'ın doğusunda saldırı planlamalarından sorumlu bir örgüt mensubuna insansız hava araçlı (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın Nangahar vilayetinde insansız hava araçlı saldırı gerçekleşti. İlk bulgular hedefi öldürdüğümüz yönünde" ifadelerini kullandı.Sözcü, ellerinde saldırı sonrasında herhangi bir sivil kayıp yaşanmadığı bilgisinin olduğunu belirtti.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, IŞİD-Horasan örgütünü affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söylemişti.
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abd, işid, afganistan, saldırı, insansız hava aracı (iha)
ABD'den Afganistan'ın doğusunda IŞİD'e insansız hava araçlı saldırı
04:40 28.08.2021 (güncellendi: 04:57 28.08.2021)
ABD ordusunun, Afganistan'ın doğusundaki Nanbahar bölgesinde bir IŞİD mensubunu insansız hava aracıyla hedef aldığı bildirildi.
ABD ordusu
, önceki gün Kabil Havaalanı'nda düzenlenen ve IŞİD-Horasan
örgütünün üstlendiği bombalı saldırılara yanıt olarak, Afganistan'ın doğusunda saldırı planlamalarından sorumlu bir örgüt mensubuna insansız hava araçlı (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın Nangahar vilayetinde insansız hava araçlı saldırı gerçekleşti. İlk bulgular hedefi öldürdüğümüz yönünde" ifadelerini kullandı.
Sözcü, ellerinde saldırı sonrasında herhangi bir sivil kayıp yaşanmadığı bilgisinin olduğunu belirtti.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, IŞİD-Horasan örgütünü affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söylemişti.