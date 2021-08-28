https://tr.sputniknews.com/20210828/appledaki-10-yilini-dolduran-tim-cook-750-milyon-dolar-hisse-verildi-1048401131.html

Apple'daki 10. yılını dolduran Tim Cook'a 750 milyon dolar değerinde hisse verildi

Apple'daki 10. yılını dolduran Tim Cook'a 750 milyon dolar değerinde hisse verildi

Görevdeki 10. yılını geride bırakan Apple CEO'su Tim Cook'a, şirketin kurucusu Steve Jobs ile yaptığı anlaşma uyarınca 750 milyon dolar değerinde 5 milyon adet... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T02:51+0300

2021-08-28T02:51+0300

2021-08-28T02:52+0300

yaşam

apple

steve jobs

tim cook

hisse

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Apple'ın CEO'su Tim Cook, görevdeki 10. yılına geldi. Cook, şirketin kurucusu Steve Jobs ile yaptığı anlaşma uyarınca pahalı bir ödülün sahibi oldu.Cook'a, değeri 750 milyon olan 5 milyon adet şirket hissesi verildi. Cook ise, bu hisseleri nakde çevirdi.Jobs'ın yaşamını yitimesinden kısa bir süre önce göreve gelen Cook, döneminde şirketi dünya markaları arasına soktu.Cook'un 10 yıllık döneminde şirketin hisseleri yüzde 1200 değer kazandı.Tim Cook'un kendi servetinin ise 1.5 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.

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apple, steve jobs, tim cook, hisse