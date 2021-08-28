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https://tr.sputniknews.com/20210828/appledaki-10-yilini-dolduran-tim-cook-750-milyon-dolar-hisse-verildi-1048401131.html
Apple'daki 10. yılını dolduran Tim Cook'a 750 milyon dolar değerinde hisse verildi
Apple'daki 10. yılını dolduran Tim Cook'a 750 milyon dolar değerinde hisse verildi
Görevdeki 10. yılını geride bırakan Apple CEO'su Tim Cook'a, şirketin kurucusu Steve Jobs ile yaptığı anlaşma uyarınca 750 milyon dolar değerinde 5 milyon adet... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T02:51+0300
2021-08-28T02:52+0300
yaşam
apple
steve jobs
tim cook
hisse
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Apple'ın CEO'su Tim Cook, görevdeki 10. yılına geldi. Cook, şirketin kurucusu Steve Jobs ile yaptığı anlaşma uyarınca pahalı bir ödülün sahibi oldu.Cook'a, değeri 750 milyon olan 5 milyon adet şirket hissesi verildi. Cook ise, bu hisseleri nakde çevirdi.Jobs'ın yaşamını yitimesinden kısa bir süre önce göreve gelen Cook, döneminde şirketi dünya markaları arasına soktu.Cook'un 10 yıllık döneminde şirketin hisseleri yüzde 1200 değer kazandı.Tim Cook'un kendi servetinin ise 1.5 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.
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apple, steve jobs, tim cook, hisse

Apple'daki 10. yılını dolduran Tim Cook'a 750 milyon dolar değerinde hisse verildi

02:51 28.08.2021 (güncellendi: 02:52 28.08.2021)
© AFP 2021 / Kena BetancurApple’ın CEO’su Tim Cook
Apple’ın CEO’su Tim Cook - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AFP 2021 / Kena Betancur
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Görevdeki 10. yılını geride bırakan Apple CEO'su Tim Cook'a, şirketin kurucusu Steve Jobs ile yaptığı anlaşma uyarınca 750 milyon dolar değerinde 5 milyon adet şirket hissesi verildi.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, görevdeki 10. yılına geldi. Cook, şirketin kurucusu Steve Jobs ile yaptığı anlaşma uyarınca pahalı bir ödülün sahibi oldu.
Cook'a, değeri 750 milyon olan 5 milyon adet şirket hissesi verildi. Cook ise, bu hisseleri nakde çevirdi.
Jobs'ın yaşamını yitimesinden kısa bir süre önce göreve gelen Cook, döneminde şirketi dünya markaları arasına soktu.
Cook'un 10 yıllık döneminde şirketin hisseleri yüzde 1200 değer kazandı.
Tim Cook'un kendi servetinin ise 1.5 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.
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