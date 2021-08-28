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Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz
Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars'taki vaka sayılarının artışına dikkat... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T11:17+0300
2021-08-28T11:17+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
harita
fahrettin koca
vaka
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147.73, Ankara'da 176.38, İzmir'de 46.24 oldu.Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilArdından bir paylaşımda daha bulunan Koca, vaka sayısında en çok artış yaşanan 10 ili paylaştı."Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz" bilgisini veren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" ifadesini kullandı.
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sağlık bakanlığı, harita, fahrettin koca, vaka, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı

Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

11:17 28.08.2021
© AA / Aytuğ Can SencarSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA / Aytuğ Can Sencar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars'taki vaka sayılarının artışına dikkat çekti. Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147.73, Ankara'da 176.38, İzmir'de 46.24 oldu.
Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il

Ardından bir paylaşımda daha bulunan Koca, vaka sayısında en çok artış yaşanan 10 ili paylaştı.
"Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz" bilgisini veren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" ifadesini kullandı.
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