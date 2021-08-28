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Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz
© AA / Aytuğ Can SencarSağlık Bakanı Fahrettin Koca
© AA / Aytuğ Can Sencar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars'taki vaka sayılarının artışına dikkat çekti. Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147.73, Ankara'da 176.38, İzmir'de 46.24 oldu.
Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.
14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. pic.twitter.com/kD3vjCE6mI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021
Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il
Ardından bir paylaşımda daha bulunan Koca, vaka sayısında en çok artış yaşanan 10 ili paylaştı.
"Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz" bilgisini veren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" ifadesini kullandı.
BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021
Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli. pic.twitter.com/ukAuXXLxdM